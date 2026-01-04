Real Madrid-Real Betis MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Real Madrid-Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 18. haftanın en büyük randevularından biri, Barcelona ile Real Madrid'i karşı karşıya getirecek. Xabi Alonso yönetiminde üst üste 4. resmi galibiyetini hedefleyen eflatun-beyazlılar, zorlu mücadelede hata yapmak istemiyor. Barcelona ile süren zirve yarışında puan farkını 3'e indirmeyi amaçlayan Real Madrid'de Arda Güler'in sahadaki performansı da merakla bekleniyor. Peki, Real Madrid-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRID-REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 18. haftasında oynanacak Real Madrid-Real Betis maçı 4 Ocak Pazar günü saat 18.15'te başlayacak.

REAL MADRID-REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu'da oynanacak Real Madrid-Real Betis maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.