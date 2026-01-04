CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İspanya La Liga Real Madrid-Real Betis MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Real Madrid-Real Betis MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 18. haftasında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Xabi Alonso yönetiminde üst üste 4. resmi maçını kazanmayı amaçlayan eflatun-beyazlılar, güçlü rakibi önünde hata yapmak istemiyor. Barcelona ile devam eden zirve yarışında puan farkını 3'e düşürmeyi hedefleyen Real Madrid'de Arda Güler'in performansı ise futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Real Madrid-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 17:45
Real Madrid-Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 18. haftanın en büyük randevularından biri, Barcelona ile Real Madrid'i karşı karşıya getirecek. Xabi Alonso yönetiminde üst üste 4. resmi galibiyetini hedefleyen eflatun-beyazlılar, zorlu mücadelede hata yapmak istemiyor. Barcelona ile süren zirve yarışında puan farkını 3'e indirmeyi amaçlayan Real Madrid'de Arda Güler'in sahadaki performansı da merakla bekleniyor. Peki, Real Madrid-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRID-REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 18. haftasında oynanacak Real Madrid-Real Betis maçı 4 Ocak Pazar günü saat 18.15'te başlayacak.

REAL MADRID-REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu'da oynanacak Real Madrid-Real Betis maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

