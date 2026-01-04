Galatasaray’da Yusuf Demir krizi! Sözleşme fesih bedeli…

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları sürerken, takımdan ayrılacak isimler konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun, "Yolları ayıracağız, kendisine de söyledik" sözleriyle işaret ettiği futbolcu Yusuf Demir cephesinden dikkat çekici bir karşılık geldi.