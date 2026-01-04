Galatasaray’da Yusuf Demir krizi! Sözleşme fesih bedeli…

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Kavukcu'nun ayrılık açıklamasının ardından Galatasaray yönetimiyle görüşen Yusuf Demir'in menajeri, oyuncunun düşüncesini net biçimde iletti. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre menajer, "Yusuf'un hedefleri Galatasaray üzerine. Sezonu Galatasaray'da tamamlamak istiyor" ifadelerini kullandı.
Taraflar arasında asıl anlaşmazlık ise fesih bedelinde yaşanıyor. Yusuf Demir cephesi, sözleşmenin karşılıklı feshi için 475 bin euro talep ederken, Galatasaray yönetimi bu rakamı aşağı çekmenin yollarını arıyor.
