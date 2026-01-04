CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray’da Yusuf Demir krizi! Sözleşme fesih bedeli…

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun ayrılık mesajı verdiği Yusuf Demir cephesinden beklenmedik bir yanıt geldi. Taraflar arasında fesih bedeli krizi patlak verdi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 15:44
Galatasaray'da ara transfer çalışmaları sürerken, takımdan ayrılacak isimler konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun, "Yolları ayıracağız, kendisine de söyledik" sözleriyle işaret ettiği futbolcu Yusuf Demir cephesinden dikkat çekici bir karşılık geldi.

Kavukcu'nun ayrılık açıklamasının ardından Galatasaray yönetimiyle görüşen Yusuf Demir'in menajeri, oyuncunun düşüncesini net biçimde iletti. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre menajer, "Yusuf'un hedefleri Galatasaray üzerine. Sezonu Galatasaray'da tamamlamak istiyor" ifadelerini kullandı.

Taraflar arasında asıl anlaşmazlık ise fesih bedelinde yaşanıyor. Yusuf Demir cephesi, sözleşmenin karşılıklı feshi için 475 bin euro talep ederken, Galatasaray yönetimi bu rakamı aşağı çekmenin yollarını arıyor.

