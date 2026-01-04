Galatasaray'a Davide Frattesi müjdesi! İşte transfer formulü

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Davide Frattesi ismi gündeme gelmişti. Orta saha hattına takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar İtalyan yıldız için teklifini yaptı. Fratessi'nin sarı kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı belirtildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'da ara transfer döneminin resmen başlaması sonrası önemli gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar, orta sahaya bir takviye yapmayı planlarken Interli futbolcu Davide Frattesi'nin ismi Galatasaray ile gündeme gelmişti.
Son olarak İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
KİRALAMA FORMÜLÜ DEVREDE
Galatasaray'ın Frattesi'nin transferi için Inter ile görüştüğü ve iki kulübün de belirli şartlar altında zorunlu hale gelebilecek satın alma opsiyonlu bir kiralama konusunda pazarlıkta olduğu öne sürüldü.
Matteo Moretto'nun haberine göre anlaşmanın değerinin yaklaşık 35 milyon olarak belirlendiği öğrenildi. Moretto, haberinin devamında Inter'in kolayca devreye girebilecek bir satın alma zorunluluğu hedeflediğini ve Galatasaray ile Inter'in bu konuyu önümüzdeki haftadan itibaren yeniden görüşeceği vurgulandı.
Moretto haberinde son olarak Galatasaray'ın Frattesi'ye önemli bir sözleşme teklif ettiğini ve Frattesi'nin de bu transfere olumlu yaklaştığını belirtti.