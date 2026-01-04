CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'a Davide Frattesi müjdesi! İşte transfer formulü

Galatasaray'a Davide Frattesi müjdesi! İşte transfer formulü

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Davide Frattesi ismi gündeme gelmişti. Orta saha hattına takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar İtalyan yıldız için teklifini yaptı. Fratessi'nin sarı kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı belirtildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 15:44 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 16:21
Galatasaray'a Davide Frattesi müjdesi! İşte transfer formulü

Galatasaray'da ara transfer döneminin resmen başlaması sonrası önemli gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'a Davide Frattesi müjdesi! İşte transfer formulü

Sarı-kırmızılılar, orta sahaya bir takviye yapmayı planlarken Interli futbolcu Davide Frattesi'nin ismi Galatasaray ile gündeme gelmişti.

Galatasaray'a Davide Frattesi müjdesi! İşte transfer formulü

Son olarak İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Galatasaray'a Davide Frattesi müjdesi! İşte transfer formulü

KİRALAMA FORMÜLÜ DEVREDE

Galatasaray'ın Frattesi'nin transferi için Inter ile görüştüğü ve iki kulübün de belirli şartlar altında zorunlu hale gelebilecek satın alma opsiyonlu bir kiralama konusunda pazarlıkta olduğu öne sürüldü.

Galatasaray'a Davide Frattesi müjdesi! İşte transfer formulü

Matteo Moretto'nun haberine göre anlaşmanın değerinin yaklaşık 35 milyon olarak belirlendiği öğrenildi. Moretto, haberinin devamında Inter'in kolayca devreye girebilecek bir satın alma zorunluluğu hedeflediğini ve Galatasaray ile Inter'in bu konuyu önümüzdeki haftadan itibaren yeniden görüşeceği vurgulandı.

Galatasaray'a Davide Frattesi müjdesi! İşte transfer formulü

Moretto haberinde son olarak Galatasaray'ın Frattesi'ye önemli bir sözleşme teklif ettiğini ve Frattesi'nin de bu transfere olumlu yaklaştığını belirtti.

