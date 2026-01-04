Galatasaray'a Davide Frattesi müjdesi! İşte transfer formulü

Matteo Moretto'nun haberine göre anlaşmanın değerinin yaklaşık 35 milyon olarak belirlendiği öğrenildi. Moretto, haberinin devamında Inter'in kolayca devreye girebilecek bir satın alma zorunluluğu hedeflediğini ve Galatasaray ile Inter'in bu konuyu önümüzdeki haftadan itibaren yeniden görüşeceği vurgulandı.