Dursun Özbek'ten dev hamle! Galatasaray'ın borcu kalmayacak

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bankalar Birliği'ne 2.2 milyar TL borcu bulunan G.Saray'ın senelik faiz yükü 1.2 milyar TL. Dursun Özbek'in yeni yönetimiyle ilk icraatı, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak olacak. Bu hamleyi Florya'dan gelecek parayla yapacak. Kemerburgaz'a taşınacak Aslan'da Florya arazisine teklifler değerlendirilecek. Anlaşılacak firmadan borcun tamamını kapatacak (80 milyon dolar) miktarda avans alınacak. Bu anlamda Dursun Özbek'in yapacağı hamle sarı-kırmızılı camiada büyük bir merakla takip ediliyor.