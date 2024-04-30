Haberler Galatasaray Dursun Özbek'ten dev hamle! Galatasaray'ın borcu kalmayacak

Dursun Özbek'ten dev hamle! Galatasaray'ın borcu kalmayacak

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Özbek atacağı o dev adımla kulübün borcunu 0'a indirecek. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 13:25 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 13:30
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Dursun Özbek'ten dev hamle! Galatasaray'ın borcu kalmayacak

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Dursun Özbek'ten dev hamle! Galatasaray'ın borcu kalmayacak

Bankalar Birliği'ne 2.2 milyar TL borcu bulunan G.Saray'ın senelik faiz yükü 1.2 milyar TL.

Dursun Özbek'ten dev hamle! Galatasaray'ın borcu kalmayacak

Dursun Özbek'in yeni yönetimiyle ilk icraatı, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak olacak.

Dursun Özbek'ten dev hamle! Galatasaray'ın borcu kalmayacak

Bu hamleyi Florya'dan gelecek parayla yapacak. Kemerburgaz'a taşınacak Aslan'da Florya arazisine teklifler değerlendirilecek.

Dursun Özbek'ten dev hamle! Galatasaray'ın borcu kalmayacak

Anlaşılacak firmadan borcun tamamını kapatacak (80 milyon dolar) miktarda avans alınacak.

Dursun Özbek'ten dev hamle! Galatasaray'ın borcu kalmayacak

Bu anlamda Dursun Özbek'in yapacağı hamle sarı-kırmızılı camiada büyük bir merakla takip ediliyor.

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