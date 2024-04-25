GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera milli takım kariyerini noktaladı!

2011-2012 yazından beri Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera, flaş bir karar alarak milli takımı bıraktı.

Uruguay Milli Takımı'ndan yapılan açıklamada, deneyimli file bekçisinin milli takım kariyerini sonlandırdığı duyuruldu ve "Fernando Muslera, 133 maç, dört Dünya Kupası ve 2011 Copa América zaferinin ardından Uruguay Milli Takımı'ndan emekli olduğunu açıkladı. Uruguay Futbol Federasyonu sana çok teşekkür ediyor." ifadelerine yer verildi.

Uruguay Milli Takımı ile 133 resmi maça çıkan Fernando Muslera, bu maçlarda kalesinde 135 gol görürken, 54 maçta kalesini gole kapattı.

37 yaşındaki eldiven, Uruguay Milli Takımı ile 2011 yılında bir Copa America şampiyonluğu da yaşadı.

???????? ???????? ???? ???? ???????? ?????????????? Fernando Muslera comunicó su retiro de la Selección Uruguaya después de 133 partidos, cuatro Mundiales disputados y la obtención de la Copa América de 2011. La @AUFOficial te agradece por tanto. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/KkeG8jJHJd — Selección Uruguaya (@Uruguay) April 25, 2024

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