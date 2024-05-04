📺Yargı 92. BÖLÜM İZLE FULL | Yargı SON BÖLÜM izle Kanal D tek parça

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 5 Mayıs Pazar günü yeni ve 92. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı yeni bölüm bilgileri; Yargı 92. yeni bölümü...

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YARGI 92. BÖLÜM KONUSU

Ilgaz, Eren ile birlikte gerçek suçluyu adalet önüne çıkarabilmek için büyük bir uğraş vermektedir. Eren'in getirdiği zaman aşımına uğrayacak cinayet dosyası, geçmişi deşerken günümüzü de bulutlandırmaya yetecektir. Diğer yandan Ceylin de okul davasında hızla ilerlemekte, peşine düşen öğretmeni kıskıvrak yakalatmanın peşindedir.

Yekta, Rafet'in açığa çıkmasıyla birlikte Bülent ile kurduğu ilişkide yeni bir yol haritası çıkarır; önce Rafet'i kurtarmak zorundadır. Osman ise hem Zümrüt'ü hem kendi hayatını kurtaracak sürpriz bir plana girişir.

Ceylin, Çınar'ın suçsuzluğunu kanıtlamak üzere Yekta ile birlikte ellerindeki tek ipucunun peşine düşer. Ceylin yanı başındaki Yekta'nın ne İclal ile olan planlarından ne de neye bulaşmış olduğundan henüz habersizdir.

Ilgaz ve Ceylin evlilik yıl dönümü kutlaması ertesi, yaklaşan tatillerini kendilerine has değerlendirmenin bir yolunu aramaktadır. Fakat pusuda bekleyen psikopatın Ilgaz'ı kaçırmak için harekete geçmesi an meselesidir. Umutla hayalini kurdukları güzel günler inancı, her an bir kabusa dönmek üzeredir.

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