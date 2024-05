📺Yargı 92. BÖLÜM İZLE FULL | Yargı SON BÖLÜM izle Kanal D tek parça

Kanal D ekranlar─▒nda izleyiciyle bulu┼čan Yarg─▒ dizisinde heyecan dorukta. Yarg─▒ 5 May─▒s Pazar g├╝n├╝ yeni ve 92. b├Âl├╝m├╝yle ekranlara gelirken izleyiciler, Yarg─▒'n─▒n bu haftaki son b├Âl├╝m├╝nde neler ya┼čand─▒─č─▒n─▒ merak ediyor. ─░┼čte Yarg─▒ yeni b├Âl├╝m bilgileri; Yarg─▒ 92. yeni b├Âl├╝m├╝...

YARGI 92. B├ľL├ťM KONUSU

Ilgaz, Eren ile birlikte ger├žek su├žluyu adalet ├Ân├╝ne ├ž─▒karabilmek i├žin b├╝y├╝k bir u─čra┼č vermektedir. Eren'in getirdi─či zaman a┼č─▒m─▒na u─črayacak cinayet dosyas─▒, ge├žmi┼či de┼čerken g├╝n├╝m├╝z├╝ de bulutland─▒rmaya yetecektir. Di─čer yandan Ceylin de okul davas─▒nda h─▒zla ilerlemekte, pe┼čine d├╝┼čen ├Â─čretmeni k─▒sk─▒vrak yakalatman─▒n pe┼čindedir.

Yekta, Rafet'in a├ž─▒─ča ├ž─▒kmas─▒yla birlikte B├╝lent ile kurdu─ču ili┼čkide yeni bir yol haritas─▒ ├ž─▒kar─▒r; ├Ânce Rafet'i kurtarmak zorundad─▒r. Osman ise hem Z├╝mr├╝t'├╝ hem kendi hayat─▒n─▒ kurtaracak s├╝rpriz bir plana giri┼čir.

Ceylin, ├ç─▒nar'─▒n su├žsuzlu─čunu kan─▒tlamak ├╝zere Yekta ile birlikte ellerindeki tek ipucunun pe┼čine d├╝┼čer. Ceylin yan─▒ ba┼č─▒ndaki Yekta'n─▒n ne ─░clal ile olan planlar─▒ndan ne de neye bula┼čm─▒┼č oldu─čundan hen├╝z habersizdir.

Ilgaz ve Ceylin evlilik y─▒l d├Ân├╝m├╝ kutlamas─▒ ertesi, yakla┼čan tatillerini kendilerine has de─čerlendirmenin bir yolunu aramaktad─▒r. Fakat pusuda bekleyen psikopat─▒n Ilgaz'─▒ ka├ž─▒rmak i├žin harekete ge├žmesi an meselesidir. Umutla hayalini kurduklar─▒ g├╝zel g├╝nler inanc─▒, her an bir kabusa d├Ânmek ├╝zeredir.

