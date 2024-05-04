HIDIRELLEZ MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Hıdırellez kutlama mesajları ve sözleri anlamlı yeni...

HIDIRELLEZ MESAJLARI 2024 | Hıdırellez, Türk ve Orta Asya geleneği olarak bilinen ve çeşitli ritüeller, dua ve dileklerle kutlanan bir bahar bayramıdır. Baharın gelişiyle birlikte Hz. Hızır ve Hz. İlyas Peygamberlere atfedilen dua ve dileklerde bolluk, bereket, iyilik, sükunet, sevgi gibi somut olguların yanı sıra ev, araba, iş, evlilik gibi somut dilekler de tutulabilir. İşte bahar bayramını kutlamak isteyenler için Hıdırellez mesajları resimli 2024 ve Hıdırellez kutlama mesajları ve sözleri anlamlı yeni...

2024 HIDIRELLEZ MESAJLARI

🌹Hıdırellez'in tüm coşkusunu ve bereketini yaşayacağımız yeni bir başlangıç diliyorum. Her şeyin en güzeli sizinle olsun. Hıdırellez kutlu olsun.

🌹Hıdırellez'de dilekler tutulur, gül ağacına bağlanır; sizin de kısmetiniz bağlanmasın, bereketiniz bol olsun.

🌹Bayramlar coşkunun, sevinç ve mutluluğun zirveye çıktığı, dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği özel günlerdir. Tarihimizde dostluğa, kardeşliğe hizmet eden ve doğa sevgisini temsil eden Hıdırellez bayramınızı kutluyor, bolluk, bereket ve sağlıklı günler diliyorum.

🌹Aylardan Mayıs, günlerden Hıdırellez; gününüz hep güneşli talihiniz hep bol olsun. Hızır gününüz kutlu olsun.

🌹Havalar gibi yüreğinizde hep sıcacık olsun. Hıdırellez'de dilekleriniz kabul olsun.

🌹Hıdırellez günü umutların tazelendiği, duaların kabul olduğu özel bir gün.

🌹Hızır (as) bereketi ile gelmesini, gül ağacına bıraktığınız dileğiniz gerçek olmasını temenni ederim. Hıdırelleziniz kutlu olsun.

🌹Hıdırellez'in bereketi üzerinize olsun, sevgi, barış ve mutluluk her anınızda sizinle olsun. Dualarınızın kabul olması dileğiyle Hıdırellez kutlu olsun.

🌹Hızır aleyhisselam ile İlyas aleyhisselam ab-ı hayat suyunu bulsun, dilekleriniz kabul Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

🌹Evin olsun, araban olsun, olmazsa canın sağ olsun. Hıdırellez bayramın kutlu olsun.

🌹Havalar gibi yüreğinizde hep sıcacık olsun. Hıdırellez'de dilekleriniz kabul olsun.

🌹Bahar geldi yaz geldi Hıdırellez zamanı geldi. Hızır (as) dileklerinizi kabul etsin, Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

🌹Bu güzel Hıdırellez akşamında Hızır (as) size ve yakınlarınıza bereket getirsin.

🌹Hıdırellez, yeni bir başlangıç için umutların yeşerdiği ve duaların kabul edildiği bir fırsat sunar.

🌹Hıdırellez'in kutlu gününde hayatınızın güzellikleri artarak devam etsin ve huzur dolu bir yaşam sürmeniz dileğiyle.

HIDIRELLEZ MESAJLARI VE SÖZLERİ FACEBOOK

🌼Milleti oluşturan yapı taşları arasındaki harç konumundaki bu güzel adetlerimizin günden güne unutulup kaybolması tehlikesi ile karşı karşıyayız. Bizi biz yapan en küçük bir ayrıntının yaşatılması, kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarılması konusunda herkesin aynı hassasiyeti göstermesi dileği milletimizin Hıdrellez Bayramı'nı kutlar, saygılar sunarım.

🌼Hıdırellez'in kutlu bereketi üzerinize yağsın, sevgi ve barış dolu bir hayat sürmeniz dileğiyle.

🌼Bugün Hızır ile İlyas'ın buluştuğu, duaların kabul olduğu Hıdırellez günü. Hepimizin dilekleri gerçekleşsin, sevgi, sağlık ve mutlulukla dolu bir hayatımız olsun. Hıdırellez kutlu olsun.

🌼Hıdırellez, karşılaşmaların, buluşmaların, yeni umutların ve bereketin simgesidir.

🌼Hıdırellez, hayatımıza yeni bir anlam ve umut getirir, dualarımızın kabul olması dileğiyle kutlu olsun.

🌼Bayramlar coşkunun, sevinç ve mutluluğun zirveye çıktığı, dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği özel günlerdir. Tarihimizde dostluğa, kardeşliğe hizmet eden ve doğa sevgisini temsil eden Hıdırellez bayramınızı kutluyor, bolluk, bereket ve sağlıklı günler diliyorum.

🌼Hıdırellez ateşini büyüttük, dertlerimizi söndürdük. Hıdırellez bayramında dilekleriniz kabul olsun.

🌼Hıdırellez'in getirdiği bereket, huzur ve mutluluk her zaman sizinle olsun.

HIDIRELLEZ MESAJLARI VE SÖZLERİ WHATSAPP

🌸Tuttuğun dilek gerçek olsun, hanenize mutluluk dolsun. Hıdırelleziniz kutlu olsun.

🌸Hıdırellez'in getirdiği güzelliklerin hayatınızı süslemesini diliyorum. Yeni bir başlangıç yaparak hayallerinize ulaşmanızı temenni ederim. Hıdırellez kutlu olsun."Yaz dileğini bırak bir güle; kavuş berekete. Hıdırellezin kutlu olsun."

🌸Hayatımızın güzellikleri, sevgimizin huzuru, mutluluğumuzun devamı için Hıdırellez bize umut veriyor. Dualarımızın kabul olması için hep birlikte dua edelim. Hıdırellez kutlu olsun.

🌸Hıdırellez günü, umutların yeşerdiği, hayatın bereketlendiği ve duaların kabul edildiği bir gün.

🌸Gülden güzel sevgilim, bahar gözlüm gül dudaklım, kutlu olsun bugünün.

🌸Dileğinizi bağladığınız gül gibi yüzünüz gülsün. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

🌸Bahar geldi yaz geldi Hıdırellez zamanı geldi. Hızır (as) dileklerinizi kabul etsin, Hıdırellez bayramanız kutlu olsun.

🌸Hıdırellez'e kadar bir tutam, hıdırellez den sonra tutam tutam.

🌸Hıdırellez günü, güzellikleri keşfetmek, dileklerimizi tutmak ve geleceğe dair umutlarımızı canlandırmak için güzel bir fırsattır.

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🌱Hıdırellez'de yağmurlarının damlaları altın olur. Yaz gelince kağıya dilekler bağlanır gül ağacına. Hızır (as) gelsin ağacınıza dileğinizi kabul etsin, yüzünüzü güldürsün. Hıdırelleziniz kutlu olsun.

🌱Bu akşam Hıdırellez kutlu ve bereketli olsun dilekleriniz kabul olsun.

🌱Hıdırellez, yeni umutlarla ve hayatınızı güzelleştirecek fırsatlarla dolu bir gün.

🌱Hızır aleyhisselam ile İlyas aleyhisselam ab-ı hayat suyunu bulsun, dilekleriniz kabul Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

🌱Yaz dileğini tahtaya. Bu hafta olmazsa olur haftaya. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

🌱Hıdırellez bayramında dilekleriniz kabul olsun, sağlıklı, bereketli nice yıllar dilerim.

🌱Yaz dileğini bağla gül ağacına; bu sefer olmazsa bir dahaki bayrama. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

🌱Hıdırellez bereketiyle gelir, dileğin kabul olur inşallah. Bereketin ve yazın habercisi Hıdırelleziniz kutlu olsun.

🌱Az bilirim, uz bilirim, Hıdırellez'den sonra yaz bilirim.

🌱Hıdırellez yaz kapısı, yedi gün sürer tipisi.