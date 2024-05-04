Haberler Haberler GREEN CARD 2025 SONUÇ EKRANI AÇILDI! | Green Card (Yeşil Kart) başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

GREEN CARD 2025 SONUÇ EKRANI AÇILDI! | Green Card (Yeşil Kart) başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

ABD'ye gitmek isteyen başka ülke vatandaşlarına, bölge hükümeti tarafından verilen Green Card için başvuru sonuçları merakla bekleniyor. 4 Ekim - 7 Kasım tarihleri arasında yapılan başvuruların ardından Yeşil Kart sahibi olmak isteyen kişiler arama motorlarında 'Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? sorusunun yanıtını araştırıyor. Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 20:40 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 21:00
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GREEN CARD 2025 SONUÇ EKRANI AÇILDI! | Green Card (Yeşil Kart) başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

GREEN CARD SONUÇ 2024 | Green Card için başvuruda bulunan kişiler, sonuçlar için nefeslerini tuttu. 4 Ekim - 7 Kasım tarihleri arasında yapılan başvuruların ardından, ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından diğer ülke vatandaşlarına verilen ve ABD'de yaşama imkanı sunan Yeşil Kart için arama motorlarında 'Green Card başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - Green Card sonuçlarına nasıl bakılır?' sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından belirlenen takvime göre, Green Card başvuru sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde ilan edildi.

GREEN CARD 2025 SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

GREEN CARD SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Green Card sonuçları, teyit numarası (Confirmation Number) ile görüntülenebiliyor. Başvuru yapmış olan adaylar, https://dvprogram.state.gov/ESC/ adresindeki "Başvuru Durumu Kontrolü'ne" tıklayarak sonuca erişebilecek.

ADIM ADIM GREEN CARD BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

1. ADIM

https://dvprogram.state.gov/ESC/ adresindeki Check Status (durum kontrolü) butonuna tıklayın

2. ADIM

Continue (Devam) butonuna tıklayın

3. ADIM

Başvuruda bulunan kişiye ait Onay Numarası, Soyad, ve Doğum Yılı bilgilerini sırayla girdikten sonra resimdeki karakterleri kutucuğa yazın ve Submit (Gönder) butonuna tıklayın.

GREEN CARD NEDİR?

Green Card olarak bilinen Yeşil Kart, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından yapılması zorunlu Çeşitlilik Göçmenlik Programı olarak bilinir. Her yıl Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen vizesi alma fırsatı sağlamaktadır. Çekilişi kazanan kişilerin vize alabilmeleri için gerekli eğitim ve/veya iş koşullarını sağlamaları ve diğer gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Yapılan çekiliş rastgele bilgisayar tarafından seçilmektedir ve vizeler altı coğrafi bölge arasında paylaştırılmaktadır.

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