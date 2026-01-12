CANLI SKOR ANA SAYFA
Serhan Onat kimdir? Survivor Serhan Onat kaç yaşında, nereli?

Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler kadrosunda yer alan Serhan Onat, yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında bulunuyor. İzleyiciler “Survivor Serhan Onat kimdir?”, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor sorularının yanıtlarını araştırıyor. Fiziksel performansı ve mücadeleci yapısıyla öne çıkan Serhan Onat’ın özel hayatı ve kariyeri, Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. Peki Survivor Serhan Onat’ın hayat hikâyesi nasıl?

Survivor Ünlüler Gönüllüler 2026 sezonunda adaya çıkan Serhan Onat, izleyicilerin radarına girmeyi başardı. Serhan Onat kaç yaşında, aslen nereli, hangi işle uğraşıyor ve özel hayatında biri var mı? soruları Survivor takipçileri tarafından araştırılıyor. Yarışmaya katılmadan önceki yaşamı ve Survivor yolculuğu, Serhan Onat hakkında en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Survivor Serhan Onat kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

SERHAN ONAT KİMDİR?

Serhan Onat, 27 Mayıs 1994 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra dans ve tiyatro eğitimi almak üzere lise hayatının son yıllarını İstanbul 'da geçiren oyuncu, 2012 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü kazandı. Deniz ve kayak tutkusu olan Serhan Onat hobi olarak yelkenli tekne kaptanlığı da yapmaktadır.

Lise yıllarında başladığı tiyatro ve ileri dans eğitimine Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde devam etti. Üniversite eğitimi sırasında birçok tiyatro oyununda yer alan oyuncu 2014 yılında Şehzade Murad karakterini canlandırdığı Muhteşem Yüzyıl ile ilk kez izleyici karşısına çıktı.

