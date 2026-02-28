CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İsrail–İran gerilimi sonrası altın fiyatları artar mı? Gram altın yükselir mi?

İsrail–İran gerilimi sonrası altın fiyatları artar mı? Gram altın yükselir mi?

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın İran’a yönelik “önleyici saldırı” açıklaması ve ABD güvenlik kaynaklarının operasyonun ortak gerçekleştirildiğini belirtmesi küresel piyasalarda deprem etkisi yarattı. Tahran başta olmak üzere birçok İran kentinde patlama seslerinin duyulması, Orta Doğu’da tansiyonu zirveye taşıdı. Peki bu gelişmeler sonrası altın fiyatları artar mı? Gram altın yükselir mi?

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 15:53
İsrail–İran gerilimi sonrası altın fiyatları artar mı? Gram altın yükselir mi?

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı bir askeri operasyon başlattığı bildirildi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın İran'a yönelik "önleyici saldırı" açıklaması ve ABD güvenlik kaynaklarının operasyonun ortak gerçekleştirildiğini belirtmesi küresel piyasalarda deprem etkisi yarattı. Tahran başta olmak üzere birçok İran kentinde patlama seslerinin duyulması, Orta Doğu'da tansiyonu zirveye taşıdı. Peki bu gelişmeler sonrası altın fiyatları artar mı? Gram altın yükselir mi? Altın sadece ekonomik değil psikolojik bir varlıktır. Panik arttıkça talep artar. Bu da fiyatı yukarı iter. Peki, altın fiyatları artacak mı? Gram altın ne olur?

ALTIN FİYATLARI ARTACAK MI?

Altın, tarih boyunca savaş, kriz ve belirsizlik dönemlerinde "güvenli liman" olarak görülür. İsrail'in İran'a yönelik operasyonu ve bölgede olası bir füze saldırısı ihtimali, yatırımcıların riskli varlıklardan çıkarak altın gibi güvenli enstrümanlara yönelmesine neden olabilir. Bu durum ons altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi tetikleyebilir.

ALTIN YÜKSELİR Mİ?

Gerilimin büyümesi, karşılıklı misillemeler ve bölgesel savaş ihtimali fiyatları yukarı taşır. Ancak diplomatik açıklamalar ve ateşkes sinyalleri gelirse kısa vadeli geri çekilmeler görülebilir. Kısacası, mevcut tablo altın fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Esra Dermancıoğlu sevgilisiyle Nişantaşı turunda! Motosiklet üzerinde neşeli halleri dikkat çekti
ABD ve İsrail İran'a saldırıyor: 5 ayrı kent vuruldu! Tahran'dan misilleme atışları
F.Bahçe o ismin geleceği hakkında kararını verdi!
Fenerbahçe'ye sezon sonu bedava transfer!
