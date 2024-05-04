Haberler Dizi Haberleri 🎬 Yargı 93. bölüm fragmanı izle | Kanal D Yargı yeni bölüm fragmanı

🎬 Yargı 93. bölüm fragmanı izle | Kanal D Yargı yeni bölüm fragmanı

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'nın 93. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Yargı 93. bölüm fragmanı izle...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 22:20 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 22:40
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🎬 Yargı 93. bölüm fragmanı izle | Kanal D Yargı yeni bölüm fragmanı

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Yargı, 93. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazar günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yargı yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yargı fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YARGI 93. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

YARGI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yekta, Rafet'in açığa çıkmasıyla birlikte Bülent ile kurduğu ilişkide yeni bir yol haritası çıkarır; önce Rafet'i kurtarmak zorundadır. Osman ise hem Zümrüt'ü hem kendi hayatını kurtaracak sürpriz bir plana girişir.

Ceylin, Çınar'ın suçsuzluğunu kanıtlamak üzere Yekta ile birlikte ellerindeki tek ipucunun peşine düşer. Ceylin yanı başındaki Yekta'nın ne İclal ile olan planlarından ne de neye bulaşmış olduğundan henüz habersizdir.

Ilgaz ve Ceylin evlilik yıl dönümü kutlaması ertesi, yaklaşan tatillerini kendilerine has değerlendirmenin bir yolunu aramaktadır. Fakat pusuda bekleyen psikopatın Ilgaz'ı kaçırmak için harekete geçmesi an meselesidir. Umutla hayalini kurdukları güzel günler inancı, her an bir kabusa dönmek üzeredir.

YARGI 93. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

YARGI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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