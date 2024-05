🎬 Yargı 93. bölüm fragmanı izle | Kanal D Yargı yeni bölüm fragmanı

Etkileyici konusuyla oldu─ču kadar ba┼čar─▒l─▒ kadrosuyla da t├╝m diziseverlerin ilgisini ├╝zerine ├žeken Yarg─▒, 93. yeni b├Âl├╝m fragman─▒ heyecan yaratt─▒. Her hafta Pazar g├╝nleri yeni b├Âl├╝mleriyle izleyicileri ekran ba┼č─▒na kilitleyen Yarg─▒ yeni b├Âl├╝m fragman─▒ detaylar─▒ merak ediliyor ve Yarg─▒ fragman izle konular─▒n─▒ ara┼čt─▒r─▒yor. ─░┼čte detaylar...

YARGI SON B├ľL├ťMDE NELER OLDU?

Yekta, Rafet'in a├ž─▒─ča ├ž─▒kmas─▒yla birlikte B├╝lent ile kurdu─ču ili┼čkide yeni bir yol haritas─▒ ├ž─▒kar─▒r; ├Ânce Rafet'i kurtarmak zorundad─▒r. Osman ise hem Z├╝mr├╝t'├╝ hem kendi hayat─▒n─▒ kurtaracak s├╝rpriz bir plana giri┼čir.

Ceylin, ├ç─▒nar'─▒n su├žsuzlu─čunu kan─▒tlamak ├╝zere Yekta ile birlikte ellerindeki tek ipucunun pe┼čine d├╝┼čer. Ceylin yan─▒ ba┼č─▒ndaki Yekta'n─▒n ne ─░clal ile olan planlar─▒ndan ne de neye bula┼čm─▒┼č oldu─čundan hen├╝z habersizdir.

Ilgaz ve Ceylin evlilik y─▒l d├Ân├╝m├╝ kutlamas─▒ ertesi, yakla┼čan tatillerini kendilerine has de─čerlendirmenin bir yolunu aramaktad─▒r. Fakat pusuda bekleyen psikopat─▒n Ilgaz'─▒ ka├ž─▒rmak i├žin harekete ge├žmesi an meselesidir. Umutla hayalini kurduklar─▒ g├╝zel g├╝nler inanc─▒, her an bir kabusa d├Ânmek ├╝zeredir.

