Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Takım arkadaşı açıkladı! Hakim Ziyech'in yeni adresi...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Takım arkadaşı açıkladı! Hakim Ziyech'in yeni adresi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da son haftaların yükselen yıldızı olan Hakim Ziyech'in takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Corendon Alanyaspor ve Yukatel Adana Demirspor maçlarında attığı gollerle takımını sırtlayan Faslı yıldızla ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 14:24
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MERT KILIÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Takım arkadaşı açıkladı! Hakim Ziyech'in yeni adresi...

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında EMS Yapı Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Takım arkadaşı açıkladı! Hakim Ziyech'in yeni adresi...

Sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte yaz transfer dönemi için çalışmaların hızlandıran sarı-kırmızılılarda merak edilen konulardan biri de Hakim Ziyech'in takımdaki geleceği...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Takım arkadaşı açıkladı! Hakim Ziyech'in yeni adresi...

Sezon öncesi kadrosunu önemli takviyelerle güçlendiren sarı-kırmızılıların en çok ses getiren transferlerinden biri de Ziyech olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Takım arkadaşı açıkladı! Hakim Ziyech'in yeni adresi...

Cimbom, Chelsea forması giyen Faslı yıldızı bedelsiz olarak kiraladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Takım arkadaşı açıkladı! Hakim Ziyech'in yeni adresi...

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Sarı-kırmızılı ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea Football Club Limited ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Takım arkadaşı açıkladı! Hakim Ziyech'in yeni adresi...

Futbolcuya ise 2023-2024 sezonundan için net 3.587.500 Euro sezonluk ücret ödenecek olup transferinin gerçekleşmesi durumunda 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Takım arkadaşı açıkladı! Hakim Ziyech'in yeni adresi...

Galatasaray'daki kariyerine istediği başlangıcı yapamayan Hakim Ziyech, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Takım arkadaşı açıkladı! Hakim Ziyech'in yeni adresi...

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle de takımdan bir süre ayrı kalan Faslı yıldız, beklenen performansı sergileyemedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Takım arkadaşı açıkladı! Hakim Ziyech'in yeni adresi...

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve 3-3 sona eren Manchester United maçında attığı 2 golle yıldızlaşarak adından söz ettiren tecrübeli futbolcu, son haftalarda attığı gollerle de dikkat çekti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Takım arkadaşı açıkladı! Hakim Ziyech'in yeni adresi...

Ziyech, Corendon Alanyaspor ve Yukatel Adana Demirspor maçlarında attığı şık gollerle takımının şampiyonluk yolunda aldığı kritik zaferlere katkıda bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Takım arkadaşı açıkladı! Hakim Ziyech'in yeni adresi...

Sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte yıldız futbolcuyla ilgili transfer söylentileri artmaya başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Takım arkadaşı açıkladı! Hakim Ziyech'in yeni adresi...

Hakim Ziyech'in Fas Milli Takımı'ndan arkadaşı olan ve kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al-Wahda'da sürdüren Jawad El Yamiq, Arap basınından Arriyadiyah'a açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Takım arkadaşı açıkladı! Hakim Ziyech'in yeni adresi...

"SALAH, HAKIMI VE ZIYECH'I İSTİYORLAR"

El Yamiq, Suudi Arabistan ekiplerinin Mohamed Salah, Achraf Hakimi ve Hakim Ziyech ile ilgilendiklerini açıkladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Takım arkadaşı açıkladı! Hakim Ziyech'in yeni adresi...

Faslı futbolcu, Arap kulüplerinin bu üç ismi ciddi meblağlar karşılığında transfer etmek istediklerini söyledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Takım arkadaşı açıkladı! Hakim Ziyech'in yeni adresi...

3 KULÜP İSTİYOR

Öte yandan üç Suudi Arabistan ekibinin Hakim Ziyech'e talip olduğu öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Takım arkadaşı açıkladı! Hakim Ziyech'in yeni adresi...

Al-Shabab'ın şubat ayında Faslı yıldıza 2.5 yıl için 37.5 milyon Euro teklif ettiği ancak geçmişte sağlık kontrolünde sorun yaşadığı gerekçesiyle transferin gerçekleşmediği yazıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Takım arkadaşı açıkladı! Hakim Ziyech'in yeni adresi...

Hakim Ziyech, bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maçta forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Takım arkadaşı açıkladı! Hakim Ziyech'in yeni adresi...

Faslı yıldız, 6 gol ve 4 asist kaydederek 10 gole direkt katkı sağladı.

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