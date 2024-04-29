GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Takım arkadaşı açıkladı! Hakim Ziyech'in yeni adresi...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da son haftaların yükselen yıldızı olan Hakim Ziyech'in takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Corendon Alanyaspor ve Yukatel Adana Demirspor maçlarında attığı gollerle takımını sırtlayan Faslı yıldızla ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Cimbom, Chelsea forması giyen Faslı yıldızı bedelsiz olarak kiraladı.
Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Sarı-kırmızılı ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea Football Club Limited ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Futbolcuya ise 2023-2024 sezonundan için net 3.587.500 Euro sezonluk ücret ödenecek olup transferinin gerçekleşmesi durumunda 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir" ifadelerine yer verildi.
Galatasaray'daki kariyerine istediği başlangıcı yapamayan Hakim Ziyech, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kaldı.
Afrika Uluslar Kupası nedeniyle de takımdan bir süre ayrı kalan Faslı yıldız, beklenen performansı sergileyemedi.
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve 3-3 sona eren Manchester United maçında attığı 2 golle yıldızlaşarak adından söz ettiren tecrübeli futbolcu, son haftalarda attığı gollerle de dikkat çekti.
Ziyech, Corendon Alanyaspor ve Yukatel Adana Demirspor maçlarında attığı şık gollerle takımının şampiyonluk yolunda aldığı kritik zaferlere katkıda bulundu.
Sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte yıldız futbolcuyla ilgili transfer söylentileri artmaya başladı.
Hakim Ziyech'in Fas Milli Takımı'ndan arkadaşı olan ve kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al-Wahda'da sürdüren Jawad El Yamiq, Arap basınından Arriyadiyah'a açıklamalarda bulundu.
"SALAH, HAKIMI VE ZIYECH'I İSTİYORLAR"
El Yamiq, Suudi Arabistan ekiplerinin Mohamed Salah, Achraf Hakimi ve Hakim Ziyech ile ilgilendiklerini açıkladı.
Faslı futbolcu, Arap kulüplerinin bu üç ismi ciddi meblağlar karşılığında transfer etmek istediklerini söyledi.
3 KULÜP İSTİYOR
Öte yandan üç Suudi Arabistan ekibinin Hakim Ziyech'e talip olduğu öğrenildi.
Al-Shabab'ın şubat ayında Faslı yıldıza 2.5 yıl için 37.5 milyon Euro teklif ettiği ancak geçmişte sağlık kontrolünde sorun yaşadığı gerekçesiyle transferin gerçekleşmediği yazıldı.
Hakim Ziyech, bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maçta forma giydi.
Faslı yıldız, 6 gol ve 4 asist kaydederek 10 gole direkt katkı sağladı.
31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 9.5 milyon Euro.
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