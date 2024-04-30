TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Orta sahaya 23'lük Viking
Son dakika spor haberi: Yaz transfer dönemi çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, orta saha bölgesi için sürpriz bir ismi listesine aldı. Genç ve potansiyeli yüksek oyunculara ayrı bir önem veren sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki Danimarkalı isme kanca attı. Yönetimin sezon sonunda girişim yapması bekleniyor. İşte o futbolcu ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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Kadrosunu güçlendirmek için düğmeye basan sarı-lacivertliler orta saha transferi için kolları sıvadı.
MATT O'RILEY LİSTEDE!
Sarı-lacivertlilerin, 23 yaşındaki futbolcu için sezon sonunda girişimde bulunması bekleniyor.
Bu sezon İskoçya Premiersip ekibi Celtic'le 43 maça çıkan Danimarkalı orta saha, 14 gol 16 asistlik performans sergiledi.
GALATASARAY DA İLGİLENMIİŞTİ
Matt O'Riley, merkez orta saha hattının yanı sıra 10 numara ve ön libero mevkisinde de görev yapabiliyor.
Fulham altyapısında yetişen 23 yaşındaki oyuncunun Celtic'le Mayıs 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
1.89 boyundaki Matt O'Riley'in güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro.
Genç yıldız, Celtic'le Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta görev alırken takımına 3 asistlik katkı sağladı.
Danimarka Milli Takımı formasını giydi ve aynı zamanda İngiltere vatandaşlığı da var.
Bu futbolcuyla devre arasında Galatasaray da yakından ilgilenmişti.
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