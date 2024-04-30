Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Orta sahaya 23'lük Viking

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Orta sahaya 23'lük Viking

Son dakika spor haberi: Yaz transfer dönemi çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, orta saha bölgesi için sürpriz bir ismi listesine aldı. Genç ve potansiyeli yüksek oyunculara ayrı bir önem veren sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki Danimarkalı isme kanca attı. Yönetimin sezon sonunda girişim yapması bekleniyor. İşte o futbolcu ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Orta sahaya 23'lük Viking

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında derbide Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Orta sahaya 23'lük Viking

Kadrosunu güçlendirmek için düğmeye basan sarı-lacivertliler orta saha transferi için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Orta sahaya 23'lük Viking

MATT O'RILEY LİSTEDE!
Kanarya, İskoçya temsilcisi Celtic'ten Matt O'Riley'i yakın takibe aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Orta sahaya 23'lük Viking

Sarı-lacivertlilerin, 23 yaşındaki futbolcu için sezon sonunda girişimde bulunması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Orta sahaya 23'lük Viking

Bu sezon İskoçya Premiersip ekibi Celtic'le 43 maça çıkan Danimarkalı orta saha, 14 gol 16 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Orta sahaya 23'lük Viking

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Matt O'Riley, merkez orta saha hattının yanı sıra 10 numara ve ön libero mevkisinde de görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Orta sahaya 23'lük Viking

Fulham altyapısında yetişen 23 yaşındaki oyuncunun Celtic'le Mayıs 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Orta sahaya 23'lük Viking

1.89 boyundaki Matt O'Riley'in güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Orta sahaya 23'lük Viking

Genç yıldız, Celtic'le Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta görev alırken takımına 3 asistlik katkı sağladı.

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