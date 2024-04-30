TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası!

Bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, son 7 maçta sadece 1 galibiyet alabildi ve 5. sıraya kadar geriledi.

Siyah-beyazlılar 5 teknik direktör değiştirirken, takımın genel formsuzluğunun yanı sıra kalecilerin de ekstra bir katkı sağlayayamaması bu süreçte etkili oldu.