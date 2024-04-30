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TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası!

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak İngiliz ekibi Manchester United'ın yolunu tutan Altay Bayındır ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak file bekçisi ile o Süper Lig devinin yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 09:31 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 09:40
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TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası!

Bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, son 7 maçta sadece 1 galibiyet alabildi ve 5. sıraya kadar geriledi.

TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası!

Siyah-beyazlılar 5 teknik direktör değiştirirken, takımın genel formsuzluğunun yanı sıra kalecilerin de ekstra bir katkı sağlayayamaması bu süreçte etkili oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası!

ALTAY BAYINDIR İDDİASI!

Yönetim, bu mevkideki forma rekabetini artırmak amacıyla Manchester United'a transfer olan ve fazla şans bulamayan Altay Bayındır'ı listesine aldı.

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