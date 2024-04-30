TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası!
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak İngiliz ekibi Manchester United'ın yolunu tutan Altay Bayındır ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak file bekçisi ile o Süper Lig devinin yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte haberin detayları...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 09:31 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 09:40
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26 yaşındaki kalecinin daha fazla forma giyebilmesi adına Beşiktaş'ın ilgisine sıcak bakabileceği belirtildi.
Altay Bayındır bu sezon Kırmızı Şeytanlar'da sadece 1 maçta süre aldı ve kalesinde 2 gol gördü.
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