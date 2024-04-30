Haberler Fenerbahçe İngiltere'den olay iddia! Virgil van Dijk Süper Lig'e mi geliyor? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

İngiltere'den olay iddia! Virgil van Dijk Süper Lig'e mi geliyor? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika spor haberleri...Liverpool'un vazgeçilmez ismi olan ancak takımıyla sözleşmesini Virgil van Dijk için İngiliz basını Süper Lig'den de oyuncuya ilgi olduğunu doğruladı. Hollandalı futbolcu için Dortmund'un da ilgisi bulunuyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 09:01 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 09:12
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İngiltere'den olay iddia! Virgil van Dijk Süper Lig'e mi geliyor? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk ile Borussia Dortmund'un ilgilendiği ileri sürüldü.

İngiltere'den olay iddia! Virgil van Dijk Süper Lig'e mi geliyor? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

32 yaşındaki stoper, Haziran 2025'te bitecek mukavelesini yenileme konusunda Liverpool'un görüşmeleri başlatma çabalarına henüz yanıt vermiş değil.

İngiltere'den olay iddia! Virgil van Dijk Süper Lig'e mi geliyor? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

İngiliz gazetesi The Mirror'da yer alan ve NTV Spor'un derlediği habere göre; Hollandalı oyuncuyla ilgilenenler arasında Borussia Dortmund da var.

İngiltere'den olay iddia! Virgil van Dijk Süper Lig'e mi geliyor? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Haberde Van Dijk için Alman takımının yanı sıra Türkiye, İngiltere ve Hollanda'dan da bazı kulüplerin istekli olduğu ifade edildi.

İngiltere'den olay iddia! Virgil van Dijk Süper Lig'e mi geliyor? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Bu arada gelecek sezon Jurgen Klopp'un yerine Liverpool'un teknik direktörü olacağı iddia edilen Arne Slot'un, Virgil van Dijk ile sözleşme uzatılmasını istediği ileri sürüldü

İngiltere'den olay iddia! Virgil van Dijk Süper Lig'e mi geliyor? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Hollandalı futbolcunun güncel piyasa değeri 32 milyon Euro.

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