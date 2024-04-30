İngiltere'den olay iddia! Virgil van Dijk Süper Lig'e mi geliyor? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
Son dakika spor haberleri...Liverpool'un vazgeçilmez ismi olan ancak takımıyla sözleşmesini Virgil van Dijk için İngiliz basını Süper Lig'den de oyuncuya ilgi olduğunu doğruladı. Hollandalı futbolcu için Dortmund'un da ilgisi bulunuyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 09:01 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 09:12
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32 yaşındaki stoper, Haziran 2025'te bitecek mukavelesini yenileme konusunda Liverpool'un görüşmeleri başlatma çabalarına henüz yanıt vermiş değil.
Haberde Van Dijk için Alman takımının yanı sıra Türkiye, İngiltere ve Hollanda'dan da bazı kulüplerin istekli olduğu ifade edildi.
Bu arada gelecek sezon Jurgen Klopp'un yerine Liverpool'un teknik direktörü olacağı iddia edilen Arne Slot'un, Virgil van Dijk ile sözleşme uzatılmasını istediği ileri sürüldü
Hollandalı futbolcunun güncel piyasa değeri 32 milyon Euro.
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