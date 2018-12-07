Arsenal'li futbolculardan skandal görüntüler
07 Aralık 2018, Cuma
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'li futbolculardan skandal görüntüler

Arsenal'li futbolculardan skandal görüntüler

devi 'de pek çok yıldız futbolcu bir partide '' adlı uyuşturucudan kullanırkenki görüntüleri ortaya çıktı.

Aralarında Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in de olduğu 'in yıldız futbolcularının sezon başlamadan önce, '' adlı nitrojen oksidi soludukları partinin gizli görüntüleri ortaya çıktı.

İngiliz gazetesinin servis ettiği görüntülerde Mesut Özil, Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette, Matteo Guendouzi ve 'ın nitrojen oksidi içeren balonu soluduktan sonra uyuşturucu maddenin etkisine girdikleri, oturdukları koltukta yığıldıkları veya garip hareketler yaptıkları görülüyor.

Arsenal'li futbolculardan skandal görüntüler


70'TEN FAZLA KADIN KATILMIŞ

The Sun'ın haberine göre, oyuncuların özel partisine 70'ten fazla kadın da katılmış.

Arsenal kulübünden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken skandalda adı geçen yıldızlarla ilgili ne karar alınacağı merakla bekleniyor.



KALP KRİZİ RİSKİ VAR

Görüntülerdeki söz konusu madde 'azot protoksit'in İngiltere sınırları içerisinde 18 yaş ve üstündeki kişilere satışı serbest. Son 3 yılda satışlarının yüzde 400'ün üzerinde arttığı belirtilen gazın, vücudu oksijensiz bırakarak kalp krizine neden olduğu biliniyor.

  1. 7.12.2018 12:05
  2. Güncelleme: 7.12.2018 12:10
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