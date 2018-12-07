Arsenal'li futbolculardan skandal görüntüler
İngiltere Premier Lig devi Arsenal'de pek çok yıldız futbolcu bir partide 'Hippy Crack' adlı uyuşturucudan kullanırkenki görüntüleri ortaya çıktı.
Aralarında Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in de olduğu Arsenal'in yıldız futbolcularının sezon başlamadan önce, 'Hippy Crack' adlı nitrojen oksidi soludukları partinin gizli görüntüleri ortaya çıktı.
İngiliz The Sun gazetesinin servis ettiği görüntülerde Mesut Özil, Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette, Matteo Guendouzi ve Henrikh Mkhitaryan'ın nitrojen oksidi içeren balonu soluduktan sonra uyuşturucu maddenin etkisine girdikleri, oturdukları koltukta yığıldıkları veya garip hareketler yaptıkları görülüyor.
70'TEN FAZLA KADIN KATILMIŞ
The Sun'ın haberine göre, oyuncuların özel partisine 70'ten fazla kadın da katılmış.
Arsenal kulübünden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken skandalda adı geçen yıldızlarla ilgili ne karar alınacağı merakla bekleniyor.
KALP KRİZİ RİSKİ VAR
Görüntülerdeki söz konusu madde 'azot protoksit'in İngiltere sınırları içerisinde 18 yaş ve üstündeki kişilere satışı serbest. Son 3 yılda satışlarının yüzde 400'ün üzerinde arttığı belirtilen gazın, vücudu oksijensiz bırakarak kalp krizine neden olduğu biliniyor.
- 7.12.2018 12:05
- Güncelleme: 7.12.2018 12:10
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Yorum
rigby noldu kardeşim geçen hafta ortak açıklama yapıodunus hakemlerin arkasındayız diye! bence simdi hic konusmayın
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Yorum
özkan Federasyona belli olmaz yarın maçın stadını değiştirebilir es es liler fazla ümitlenmesin daha önce olduğu gibi saygılar.
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Yorum
hakkımızı yirsoun tff hiç tahrik unsuru yok mu.haksız penaltı var.bu takımın hakkı yenmiş bari bir maç inirim yapayım diyen yokmu.hakkımız yeniliyor.
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