Aralarında Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in de olduğu Arsenal'in yıldız futbolcularının sezon başlamadan önce, 'Hippy Crack' adlı nitrojen oksidi soludukları partinin gizli görüntüleri ortaya çıktı.

İngiliz The Sun gazetesinin servis ettiği görüntülerde Mesut Özil, Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette, Matteo Guendouzi ve Henrikh Mkhitaryan'ın nitrojen oksidi içeren balonu soluduktan sonra uyuşturucu maddenin etkisine girdikleri, oturdukları koltukta yığıldıkları veya garip hareketler yaptıkları görülüyor.



70'TEN FAZLA KADIN KATILMIŞ

The Sun'ın haberine göre, oyuncuların özel partisine 70'ten fazla kadın da katılmış.

Arsenal kulübünden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken skandalda adı geçen yıldızlarla ilgili ne karar alınacağı merakla bekleniyor.







KALP KRİZİ RİSKİ VAR

Görüntülerdeki söz konusu madde 'azot protoksit'in İngiltere sınırları içerisinde 18 yaş ve üstündeki kişilere satışı serbest. Son 3 yılda satışlarının yüzde 400'ün üzerinde arttığı belirtilen gazın, vücudu oksijensiz bırakarak kalp krizine neden olduğu biliniyor.



