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Giresunspor 2-3 Sakaryaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Sakaryaspor konuk olduğu Giresunspor'u 3-2 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 18:20
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Giresunspor 2-3 Sakaryaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Sakaryaspor konuk olduğu Giresunspor'u 3-2 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti.

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Sakaryaspor deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Tatangalar 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazanarak kritik bir galibiyet elde etti.

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri Hasan Kılıç, Erdi Dikmen ve Samed Onur kaydetti.

Ev sahibi ekibin gollerini Alperen Köşker ve Şahin Dik kaydetti

Puanını 57 yapan Sakaryaspor, Çorum FK'nın puan kaybetmesiyle birlikte 3. sıraya yükseldi.

Ligden düşmesi kesinleşen Giresunspor 7 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Talha'nın ceza sahasına ortasında altıpas noktasında Alperen'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

16. dakikada sağ kanattan ceza sahasına ortasında Erdi'nin kafasından seken topu Hasan yine kafayla filelere yolladı. 1-1

25. dakikada sağ taraftan Enishan'ın kale önüne ortasında Şahin'in gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 2-1

90. dakikada Samed'in ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Erdi meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2

90+6. dakikada Sakaryaspor'un kullandığı köşe vuruşunun vuruşunda yaşanan karambolde Hasan, direğin yanından kafayla topu ağlarla buluşturdu. 2-3

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