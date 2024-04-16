Ne Adana, ne Bodrum

Trendyol 1. Lig'de 30'uncu haftanın kapanış maçında ligde kalma mücadelesi veren Adanaspor ile play-off yarışındaki Bodrumspor kozlarını paylaştı. Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, 27. dakikada Junior Fernandes'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Bodrumspor bu gole 86'da Ege Bilsel ile yanıt verdi ve mücadele 1-1 berabere bitti. Adanaspor bu sonuçla puanını 32'ye yükseltip potadan çıkamadı. Son 5 maçında üst üste 4. kez berabere kalan Bodrumspor ise haftayı 49 puanla 6. sırada tamamladı.