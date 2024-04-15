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Göztepe adım adım Süper Lig'e

1'inci Lig'de Tuzlaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Göztepe bitime 4 maç kala Süper Lig'e 2 yıl sonra dönüşünü ilan etmeye çok yaklaştı. Galip gelemese de aldığı beraberlikle 60 puanla ikinci sıradaki yerini koruyan Göz-Göz bu hafta Giresunspor deplasmanına Süper Lig'e çıkışını matematiksel olarak ilan etme umuduyla çıkacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 11:47
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Göztepe adım adım Süper Lig'e

Göztepe küme düşmesi daha önce kesinleşen Giresunspor'u 20 Nisan Cumartesi akşamı oynanacak karşılaşmada mağlup eder, alt sıralarındaki rakipleri de takılırsa bitime 3 maç kala Süper Lig'e dönüşünü ilan edecek. İzmir temsilcisi bu hafta kazanmasına rağmen Süper Lig biletini alamazsa ise turu 26-28 Nisan hafta sonunda Gürsel Aksel Stadı'nda taraftarı önünde atacak.

2025'te kuruluşunun 100'üncü yılını Süper Lig'de geçirmeye çok yaklaşan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, Tuzlaspor karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Kendi oyunlarını üst seviyede oynayamadıklarını belirten Bulgar teknik adam, "İlk yarı iyiydik. Fırsatlar da yakaladık. Bu fırsatları değerlendirip golü bulmalıydık ve bu şekilde ikinci yarıyı daha rahat geçirebilirdik. İkinci yarıdan oyun anlamında pek memnun değilim. Aynı zamanda memnun olmadığım bir diğer durum oyunun çok fazla durması. Oyunda çok fazla zaman geçirme durumu oldu. Ben bu durumun kimseye yardımcı olduğunu düşünmüyorum. Biz de istediğimiz golü bulamadık. İki golün de şans eseri olduğunu düşünüyorum" dedi.

STOILOV TEMKİNLİ

Henüz Süper Lig'e çıkışlarını matematiksel olarak garantilemediklerini, temkini elden bırakmayacaklarını söyleyen Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Geçen hafta da söylemiştim henüz hiçbir şey bitmedi. Çok motive ve hırslı bir şekilde yolumuza devam etmeliyiz. Bugün çok daha iyi bir oyun ortaya koymalıydık çünkü bizim bir hedefimiz var. Süper Lig'e yükselmek istiyoruz ama sadece 45 dakika bunun için yeterli değil" açıklamasını yaptı.

LUNDQVIST'TEN JENERİKLİK GOL

Göztepe'nin ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği İsveçli forvet Ramon-Pascal Lundqvist, Tuzlaspor deplasmanında takımı geriye düşünce oyuna girip sahaya adım atar atmaz jeneriklik bir golle beraberliği getirdi. Sarı-kırmızılı ekip 58'inci dakikada yenik durumu düştükten sonra teknik direktör Stoilov hemen 2 değişiklik birden yaparken, 61'de oyuna giren Lundqvist, 63'üncü dakikada sağ köşeden müthiş bir gol attı. İsveçli futbolcunun ceza sahası dışı çaprazından orta şut karışımı vuruşu ağlarla buluştu. Göztepe'de yedek kalmasına rağmen takımına hayati öneme sahip 1 puanı getiren İsveçli oyuncu toplamda 3 gole ulaştı.

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