Fırsat tepti

Trendyol 1. Lig'de üçüncülük yarışı yapan Sakaryaspor, ligde rahat konumdaki Erzurumspor'a konuk oldu. Karşılıklı ataklarla geçilen ilk yarıda Dadaşlar; Eren Tozlu ve Furkan Özhan, Tatangalar ise Dimitrov ve Kassongo'yla girdikleri pozisyonlarda çerçeveyi bulamadı. Mavi-beyazlılarda Rosheuvel, 16. dakikada yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Sakarya'da ise 38'de Dimitrov penaltı bekledi.

ÜÇÜNCÜLÜĞÜ KAPTIRDI

İkinci yarıda ise üstün olan taraf Sakaryaspor oldu. Yeşil-siyahlılar, Kassongo'yla girdikleri pozisyonlarrdan sonuç alamadı. Erzurumspor savunmasını aşamayan Sakaryaspor, beraberliğe razı oldu. Bu sonuçla puanını 51'ee yükselten Sakaryaspor, 3. sırada girdiği haftayı Erzurumspor beraberliğiyle 5. basamakta tamamladı.