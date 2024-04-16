Haberler TFF 1.Lig Fırsat tepti

Fırsat tepti

1. Lig’de direkt Play-Off finali için üçüncülük yarışındaki Sakaryaspor, Erzurumspor’la golsüz berabere kaldı. İki takım da girdikleri gollük pozisyonları değerlendiremedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 06:50
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Fırsat tepti

Trendyol 1. Lig'de üçüncülük yarışı yapan Sakaryaspor, ligde rahat konumdaki Erzurumspor'a konuk oldu. Karşılıklı ataklarla geçilen ilk yarıda Dadaşlar; Eren Tozlu ve Furkan Özhan, Tatangalar ise Dimitrov ve Kassongo'yla girdikleri pozisyonlarda çerçeveyi bulamadı. Mavi-beyazlılarda Rosheuvel, 16. dakikada yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Sakarya'da ise 38'de Dimitrov penaltı bekledi.

ÜÇÜNCÜLÜĞÜ KAPTIRDI

İkinci yarıda ise üstün olan taraf Sakaryaspor oldu. Yeşil-siyahlılar, Kassongo'yla girdikleri pozisyonlarrdan sonuç alamadı. Erzurumspor savunmasını aşamayan Sakaryaspor, beraberliğe razı oldu. Bu sonuçla puanını 51'ee yükselten Sakaryaspor, 3. sırada girdiği haftayı Erzurumspor beraberliğiyle 5. basamakta tamamladı.

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