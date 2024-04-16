Göztepe geri sayımda

Trendyol 1. Lig'de Tuzla'dan 1-1'lik beraberlikle dönen Göztepe bitime 4 maç kala Süper Lig'e 2 yıl sonra dönüşünü ilan etmeye çok yaklaştı. Galip gelemese de aldığı beraberlikle 60 puanla ikinci sıradaki yerini koruyan Göz-Göz bu hafta Giresunspor deplasmanına Süper Lig'e çıkışını matematiksel olarak ilan etme umuduyla çıkacak. Göztepe küme düşmesi daha önce kesinleşen Giresunspor'u 20 Nisan Cumartesi akşamı oynanacak karşılaşmada mağlup eder, alt sıralarındaki rakipleri de takılırsa bitime 3 maç kala Süper Lig'e dönüşünü ilan edecek. İzmir temsilcisi bu hafta kazanmasına rağmen Süper Lig biletini alamazsa ise turu 26-28 Nisan hafta sonunda Gürsel Aksel Stadı'nda taraftarı önünde atacak.

STOILOV TEMKİNLİ

Henüz Süper Lig'e çıkışlarını matematiksel olarak garantilemediklerini, temkini elden bırakmayacaklarını söyleyen Göztepe Teknik Direktörü Stoilov, "Henüz hiçbir şey bitmedi. Çok motive ve hırslı bir şekilde devam etmeliyiz" dedi.

LUNDQVIST'TEN SÜPER GOL

Göztepe'nin ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği forvet Lundqvist, Tuzlar deplasmanında takımı geriye düşünce oyuna girip sahaya adım atar atmaz jeneriklik bir golle beraberliği getirdi. Sarı-kırmızılı ekip 58'inci dakikada yenik durumu düştükten sonra teknik direktör Stoilov hemen 2 değişiklik birden yaparken, 61'de oyuna giren İsveçli santrfor, 63'üncü dakikada sağ köşeden müthiş bir gol attı.