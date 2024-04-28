Xavi'den olay Arda Güler itirafı! Barcelona bin pişman
Son dakika spor haberi: Real Madrid'de forma giyen A Milli yıldızımız Arda Güler, La Liga'da oynanan Real Sociedad maçına performansıyla damga vurdu. Attığı golle takımına galibiyeti getiren genç futbolcu, İspanya'da gündeme oturdu. Barcelona Teknik Direktörü Xavi de karşılaşmanın ardından Arda Güler hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu. İşte o sözler...
Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 12:38 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 12:38
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"BU ÇOCUK BİR DAHİ"
ANCELOTTI UYARDI
Öte yandan yine aynı sitede yer alan habere göre, Carlo Ancelotti'nin, Real Sociedad maçında sarı kart gören Arda'yı bu konuda uyardığı belirtildi.
İtalyan teknik adamın, "Bir daha itiraz etme. Bunu yapma. Henüz daha çok gençsin, bu yüzden sarı kart görme. Atılabilirsin." dediği vurgulandı.
Real Sociedad karşılaşmasında takımının tek golünü atan Arda Güler, 68. dakikada oyundan çıkmıştı.
Eflatun-beyazlılarda bu sezon toplamda toplam 8 maçta 166 dkaika süre bulan Arda Güler, 2 kez gol sevinci yaşadı.
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