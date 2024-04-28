Xavi'den olay Arda Güler itirafı! Barcelona bin pişman

ANCELOTTI UYARDI Öte yandan yine aynı sitede yer alan habere göre, Carlo Ancelotti'nin, Real Sociedad maçında sarı kart gören Arda'yı bu konuda uyardığı belirtildi.

İtalyan teknik adamın, "Bir daha itiraz etme. Bunu yapma. Henüz daha çok gençsin, bu yüzden sarı kart görme. Atılabilirsin." dediği vurgulandı.