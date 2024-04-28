Haberler Real Madrid Xavi'den olay Arda Güler itirafı! Barcelona bin pişman

Xavi'den olay Arda Güler itirafı! Barcelona bin pişman

Son dakika spor haberi: Real Madrid'de forma giyen A Milli yıldızımız Arda Güler, La Liga'da oynanan Real Sociedad maçına performansıyla damga vurdu. Attığı golle takımına galibiyeti getiren genç futbolcu, İspanya'da gündeme oturdu. Barcelona Teknik Direktörü Xavi de karşılaşmanın ardından Arda Güler hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu. İşte o sözler...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 12:38 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 12:38
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Xavi'den olay Arda Güler itirafı! Barcelona bin pişman

Real Madrid'in, Real Sociedad ile oynadığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan ve takımının tek golünü atan Arda Güler, İspanya'da gündem oldu.

Xavi'den olay Arda Güler itirafı! Barcelona bin pişman

Defansa Central'de yer alan habere göre, genç yıldızı sezon başında isteyen Barcelona, Arda'nın Real Sociedad karşısındaki performansına kayıtsız kalmadı.

Xavi'den olay Arda Güler itirafı! Barcelona bin pişman

"BU ÇOCUK BİR DAHİ"
Barcelona'nın Teknik Direktörü Xavi Hernandez'in, Arda'nın Real Sociedad maçındaki performansı sonrası, "Bu çocuk bir dahi, bizimle olmaması çok yazık." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Xavi'den olay Arda Güler itirafı! Barcelona bin pişman

ANCELOTTI UYARDI
Öte yandan yine aynı sitede yer alan habere göre, Carlo Ancelotti'nin, Real Sociedad maçında sarı kart gören Arda'yı bu konuda uyardığı belirtildi.

Xavi'den olay Arda Güler itirafı! Barcelona bin pişman

İtalyan teknik adamın, "Bir daha itiraz etme. Bunu yapma. Henüz daha çok gençsin, bu yüzden sarı kart görme. Atılabilirsin." dediği vurgulandı.

Xavi'den olay Arda Güler itirafı! Barcelona bin pişman

Real Sociedad karşılaşmasında takımının tek golünü atan Arda Güler, 68. dakikada oyundan çıkmıştı.

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