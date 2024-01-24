Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Perez devreye girdi
Son dakika spor haberi: Real Madrid'de forma giyen A Milli yıldızımız Arda Güler, sakatlığını atlatmasının ardından kadroda yer almaya başladı ancak istediği süreleri henüz bulamıyor. Son olarak Almeria maçında da oyuna giremeyen genç futbolcunun başka bir takıma kiralanacağı iddia edilmişti. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, genç yıldızla takımdaki geleceği hakkında konuştu. Peki Arda Güler konusunda son durum ne? İşte yapılan görüşmenin detayları ve alınan karar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kendisini kanıtlama şansı bulamayan Arda Güler, iyileşmesinin ardından kadroda yer bulmaya başladı.
İspanya Kral Kupası'nda oynanan Arandina maçında ilk 11'de başlayan genç futbolcu, Atletico Madrid ile oynanan Süper Kupa karşılaşmasında ise 112. dakikada oyuna girdi.
ARDA GÜLER'DEN ŞOK TEPKİ!
18 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'in Almeria ile oynadığı ve 3-2 kazandığı maçta oyuna giremedi.
Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Arda Güler uzun süre ısınsa da Carlo Ancelotti, tercihini başka isimlerden kullandı.
Real Madrid'in tüm değişikliklerinin bitmesinin ardından kenarda ısınan Arda Güler, kulübeye doğru yöneldi.
Ancelotti'nin kararından memnun olmadığı görüntülenen genç yıldız, tepki göstererek ısınmada giydiği yeleği yere attı.
REAL MADRID KARARINI VERDİ!
Takımda istediği süreleri alamayan Arda Güler'in kiralanacağı iddia edilmişti.
İspanyol devinde teknik heyet ve yönetim, genç oyuncu ile ilgili kararını verdi.
TAKIMDAN AYRILMAYACAK!
realmadridexclusivo'nun haberine göre; Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmayacak.
Bir süredir ortaya çıkan kiralama söylentilerinin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
PEREZ ARDA GÜLER İLE GÖRÜŞTÜ!
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, genç yıldızla takımdaki geleceği hakkında görüştü.
Yapılan toplantıda Perez, kulüp olarak Arda Güler'e güven duyduklarını bir kez daha yineledi.
Eflatun beyazlılar, 18 yaşındaki futbolcuyu takımın geleceği olarak görmeye devam ediyor.
Teknik direktör Carlo Ancelotti, her yaptığı açıklamada Arda Güler'i savunmaya ve duyduğu güveni dile getirmeyi sürdürüyor.
Real Madrid'in Arda Güler'den çok çalışmaya devam etmesini ve kendisini zihinsel olarak güçlendirmesini istiyor.
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