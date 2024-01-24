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Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Perez devreye girdi

Son dakika spor haberi: Real Madrid'de forma giyen A Milli yıldızımız Arda Güler, sakatlığını atlatmasının ardından kadroda yer almaya başladı ancak istediği süreleri henüz bulamıyor. Son olarak Almeria maçında da oyuna giremeyen genç futbolcunun başka bir takıma kiralanacağı iddia edilmişti. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, genç yıldızla takımdaki geleceği hakkında konuştu. Peki Arda Güler konusunda son durum ne? İşte yapılan görüşmenin detayları ve alınan karar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 11:00
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BURAK ŞENTÜRK
Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Perez devreye girdi

Real Madrid'deki geleceği merak konusu olan Arda Güler hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Perez devreye girdi

Birçok iddia ortaya atılan genç yıldız ile ilgili İspanyol devinin başkanı Florentino Perez devreye girdi.

Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Perez devreye girdi

Sezon başında Fenerbahçe'den kadroya katılan 18 yaşındaki oyuncu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kaldı.

Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Perez devreye girdi

Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kendisini kanıtlama şansı bulamayan Arda Güler, iyileşmesinin ardından kadroda yer bulmaya başladı.

Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Perez devreye girdi

İspanya Kral Kupası'nda oynanan Arandina maçında ilk 11'de başlayan genç futbolcu, Atletico Madrid ile oynanan Süper Kupa karşılaşmasında ise 112. dakikada oyuna girdi.

Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Perez devreye girdi

ARDA GÜLER'DEN ŞOK TEPKİ!
18 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'in Almeria ile oynadığı ve 3-2 kazandığı maçta oyuna giremedi.

Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Perez devreye girdi

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Arda Güler uzun süre ısınsa da Carlo Ancelotti, tercihini başka isimlerden kullandı.

Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Perez devreye girdi

Real Madrid'in tüm değişikliklerinin bitmesinin ardından kenarda ısınan Arda Güler, kulübeye doğru yöneldi.

Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Perez devreye girdi

Ancelotti'nin kararından memnun olmadığı görüntülenen genç yıldız, tepki göstererek ısınmada giydiği yeleği yere attı.

Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Perez devreye girdi

REAL MADRID KARARINI VERDİ!
Takımda istediği süreleri alamayan Arda Güler'in kiralanacağı iddia edilmişti.

Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Perez devreye girdi

İspanyol devinde teknik heyet ve yönetim, genç oyuncu ile ilgili kararını verdi.

Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Perez devreye girdi

TAKIMDAN AYRILMAYACAK!
realmadridexclusivo'nun haberine göre; Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmayacak.

Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Perez devreye girdi

Bir süredir ortaya çıkan kiralama söylentilerinin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Perez devreye girdi

PEREZ ARDA GÜLER İLE GÖRÜŞTÜ!
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, genç yıldızla takımdaki geleceği hakkında görüştü.

Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Perez devreye girdi

Yapılan toplantıda Perez, kulüp olarak Arda Güler'e güven duyduklarını bir kez daha yineledi.

Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Perez devreye girdi

Eflatun beyazlılar, 18 yaşındaki futbolcuyu takımın geleceği olarak görmeye devam ediyor.

Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Perez devreye girdi

Teknik direktör Carlo Ancelotti, her yaptığı açıklamada Arda Güler'i savunmaya ve duyduğu güveni dile getirmeyi sürdürüyor.

Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Perez devreye girdi

Real Madrid'in Arda Güler'den çok çalışmaya devam etmesini ve kendisini zihinsel olarak güçlendirmesini istiyor.

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