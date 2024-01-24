Arda Güler Real Madrid'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Real Madrid ve A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Arda Güler Eflatun Beyazlı kulüpten ayrılacağı iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Defansa Central'de yer alan habere göre, Arda Güler, İspanyol kulübünün beklentisinden memnun ve sakin kalması gerektiğini açıkladı. Rel Madrid'in de genç yıldızın durumundan memnun olduğu kaydedildi.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Arda Güler: "Carlo Ancelotti'nin bana güvenmesini sağlamak için elimden geleni yapacağım. Real Madrid'den şu anda ayrılmayacağım." ifadelerini kullandı.

Real Madrid - Almeria maçında oyuna girmeyen Arda Güler, Carlo Ancelotti'ye tepki göstermişti.