Haberler Real Madrid Arda Güler Real Madrid'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Arda Güler Real Madrid'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Son dakika haberi: Arda Güler, Real Madrid'den ocak ayında ayrılacağı iddiaları üzerine açıklama yaptı. İşte genç yıldızın transfer açıklaması... | TRANSFER HABERİ

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 14:01 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 14:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arda Güler Real Madrid'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Real Madrid ve A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Arda Güler Eflatun Beyazlı kulüpten ayrılacağı iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Defansa Central'de yer alan habere göre, Arda Güler, İspanyol kulübünün beklentisinden memnun ve sakin kalması gerektiğini açıkladı. Rel Madrid'in de genç yıldızın durumundan memnun olduğu kaydedildi.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Arda Güler: "Carlo Ancelotti'nin bana güvenmesini sağlamak için elimden geleni yapacağım. Real Madrid'den şu anda ayrılmayacağım." ifadelerini kullandı.

Real Madrid - Almeria maçında oyuna girmeyen Arda Güler, Carlo Ancelotti'ye tepki göstermişti.

Arda Güler'den Ancelotti'ye flaş tepki! Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Beşiktaş-Adana Demirspor maçı sonrası olay yorum! "Atilla Karaoğlan’a tek sorum var! Rashica ve Rebic’in pozisyonları G.Saray ya da F.Bahçe'ye olsaydı..."
AK Parti'nin Ankara ilçelerindeki belediye başkan adayları kimler oldu? Çankaya, Sincan, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Kızılcahamam...
Eski Barçalı Cimbom'a geliyor
İsmail Yüksek ayrılıyor! O tarih belli oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
R. Madrid'den flaş Arda kararı! Perez devreye girdi
Arda Güler için flaş transfer kararı!
KÖK MAAŞ NASIL ÖĞRENİLİR?
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL | 24 Ocak 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başakşehir - Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu! Başakşehir - Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu! 12:42
Transfer bombası! Cimbom'un yeni yıldızı ManU'dan Transfer bombası! Cimbom'un yeni yıldızı ManU'dan 12:38
İsmail Yüksek ayrılıyor! O tarih belli oldu İsmail Yüksek ayrılıyor! O tarih belli oldu 11:57
Tanzanya - Demokratik Kongo maçı ne zaman? Tanzanya - Demokratik Kongo maçı ne zaman? 11:59
Başakşehir - F.Bahçe maçı ne zaman? Başakşehir - F.Bahçe maçı ne zaman? 12:06
Panathinaikos - Atromitos maçı ne zaman? Panathinaikos - Atromitos maçı ne zaman? 12:19
Daha Eski
R. Madrid'den flaş Arda kararı! Perez devreye girdi R. Madrid'den flaş Arda kararı! Perez devreye girdi 10:59
Mallorca - Girona maçı ne zaman? Mallorca - Girona maçı ne zaman? 11:26
Athletic Bilbao - Barcelona maçı ne zaman? Athletic Bilbao - Barcelona maçı ne zaman? 11:28
Atletico Madrid - Sevilla maçı ne zaman? Atletico Madrid - Sevilla maçı ne zaman? 11:32
Okan Buruk üstünü çizdi! Yıldız isim Roma'ya gidiyor Okan Buruk üstünü çizdi! Yıldız isim Roma'ya gidiyor 11:33
Güney Afrika - Tunus maçı ne zaman? Güney Afrika - Tunus maçı ne zaman? 11:50