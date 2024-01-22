Haberler Real Madrid Arda Güler'den Ancelotti'ye flaş tepki! Yeleği fırtlattı

Arda Güler'den Ancelotti'ye flaş tepki! Yeleği fırtlattı

Son dakika haberi: İspanya La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid evinde Almeria'yı konuk etti. Eflatun beyazlılar 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazanırken milli oyuncumuz Arda Güler karşılaşmada süre almadı. Genç oyuncu İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'ye tepki gösterdi.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 14:04
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Arda Güler'den Ancelotti'ye flaş tepki! Yeleği fırtlattı

La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid ile Almeria, karşı karşıya geldi.

Arda Güler'den Ancelotti'ye flaş tepki! Yeleği fırtlattı

Eflatun-beyazlılar, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı mücadeleyi 3-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Arda Güler'den Ancelotti'ye flaş tepki! Yeleği fırtlattı

Almeria'nın golleri 1. dakikada Ramazani ve 43. dakikada Gonzalez'den gelirken, Real Madrid'in gollerini 57. dakikada Bellingham (p), 67. dakikada Vinicius Jr. ve 90+9. dakikada Dani Carvajal kaydetti.

Arda Güler'den Ancelotti'ye flaş tepki! Yeleği fırtlattı

ARDA GÜLER SÜRE ALMADI

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Arda Güler'den Ancelotti'ye flaş tepki! Yeleği fırtlattı

18 yaşındaki genç oyuncu oyuna dahil olmayınca tepki gösterdi.

Arda Güler'den Ancelotti'ye flaş tepki! Yeleği fırtlattı

Ancelotti'nin 5. değişiklik hakkını 82'de Kroos yerine Camavinga'yı alarak değerlendirmesiyle birlikte hayal kırıklığı yaşayan Arda, yedek kulübesine sinirli bir şekilde yöneldi.

Arda Güler'den Ancelotti'ye flaş tepki! Yeleği fırtlattı

Ancelotti'ye sinirlenen Arda, ısınırken giydiği yeşil yeleği sinirlenerek yere fırlattı.

Arda Güler'den Ancelotti'ye flaş tepki! Yeleği fırtlattı

İşte o görüntüler

Arda Güler'den Ancelotti'ye flaş tepki! Yeleği fırtlattı

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