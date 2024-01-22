Arda Güler'den Ancelotti'ye flaş tepki! Yeleği fırtlattı
Son dakika haberi: İspanya La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid evinde Almeria'yı konuk etti. Eflatun beyazlılar 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazanırken milli oyuncumuz Arda Güler karşılaşmada süre almadı. Genç oyuncu İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'ye tepki gösterdi.
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ARDA GÜLER SÜRE ALMADI
Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.
18 yaşındaki genç oyuncu oyuna dahil olmayınca tepki gösterdi.
Ancelotti'nin 5. değişiklik hakkını 82'de Kroos yerine Camavinga'yı alarak değerlendirmesiyle birlikte hayal kırıklığı yaşayan Arda, yedek kulübesine sinirli bir şekilde yöneldi.
Ancelotti'ye sinirlenen Arda, ısınırken giydiği yeşil yeleği sinirlenerek yere fırlattı.
İşte o görüntüler
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