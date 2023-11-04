Arda Güler olay oldu! 5 ayda büyük değişim

Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan A Milli yıldızımız Arda Güler, yeni kulübünde üst üste yaşadığı talihsiz sakatlıklar sonrası bir süredir sahalardan uzak kaldı.
Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan A Milli yıldızımız Arda Güler, yeni kulübünde üst üste yaşadığı talihsiz sakatlıklar sonrası bir süredir sahalardan uzak kaldı.
ARDA GÜLER GERİ SAYIMDA!
Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalarına başlayan Arda Güler ilk resmi maçında çıkmak için geri sayıma geçti.
Eflatun-beyazlılar, La Liga'nın 11. haftasında Barnabeu'da Rayo Vallecano ile kozlarını paylaşacak.
5 AYDA BÜYÜK DEĞİŞİM!
Yaklaşık 5 aydır Real Madrid'de olan ve İspanyol devi ile antrenmanlara çıkan yıldız oyuncunun bu süreçteki gözle görülür değişimi dikkat çekti.
Arda'nın 5 aylık süreçte yaşadığı gelişimde özellikle bacaklarının kaslandığı görülürken bu fotoğraf kısa sürede futbolseverler arasında en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı.