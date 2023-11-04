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Arda Güler olay oldu! 5 ayda büyük değişim

Son dakika spor haberi: İspanyol devi Real Madrid'in yeni yıldızı Arda Güler, sakatlığını atlatmasının ardından takımla birlikte çalışmalara başladı. Eflatun-beyazlılardaki ilk resmi maçına çıkmak için geri sayıma geçen genç oyuncunun son hali görenleri şaşırttı. 18 yaşındaki futbolcu, 5 ay içinde büyük bir değişim yaşadı. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 09:56
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Arda Güler olay oldu! 5 ayda büyük değişim

Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan A Milli yıldızımız Arda Güler, yeni kulübünde üst üste yaşadığı talihsiz sakatlıklar sonrası bir süredir sahalardan uzak kaldı.

Arda Güler olay oldu! 5 ayda büyük değişim

ARDA GÜLER GERİ SAYIMDA!
Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalarına başlayan Arda Güler ilk resmi maçında çıkmak için geri sayıma geçti.

Arda Güler olay oldu! 5 ayda büyük değişim

Eflatun-beyazlılar, La Liga'nın 11. haftasında Barnabeu'da Rayo Vallecano ile kozlarını paylaşacak.

Arda Güler olay oldu! 5 ayda büyük değişim

5 AYDA BÜYÜK DEĞİŞİM!
Yaklaşık 5 aydır Real Madrid'de olan ve İspanyol devi ile antrenmanlara çıkan yıldız oyuncunun bu süreçteki gözle görülür değişimi dikkat çekti.

Arda Güler olay oldu! 5 ayda büyük değişim

Arda'nın 5 aylık süreçte yaşadığı gelişimde özellikle bacaklarının kaslandığı görülürken bu fotoğraf kısa sürede futbolseverler arasında en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı.

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