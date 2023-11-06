İspanya'da Arda Güler şaşkınlığı! Ancelotti'den açıklama geldi

ANCELOTTI'DEN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI!

Real Madrid Teknik Direktörü, maça yedek başlayan ancak dakika alamayan Arda Güler için, "Arda Güler'i oynatmamız için doğru fırsat gelmedi. Çok fazla maç var. Sakin gitmeliyiz ve yakında oynayacak" ifadelerini kullandı.