İspanya'da Arda Güler şaşkınlığı! Ancelotti'den açıklama geldi

İspanyol devi Real Madrid, İspanya La Liga'nın 12. haftasında Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kaldı.
İspanyol devi Real Madrid, İspanya La Liga'nın 12. haftasında Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kaldı.
Bernabeu'da oynanan maçta baskılı bir oyun oynayan eflatun-beyazlılar, kilidi açamadı ve sahadan beraberlikle ayrıldı.
Real Madrid bu sonuçla 29 puana ulaştı ve ikinci sırada yer aldı. Rayo Vallecano ise 18 puanla 9. sıraya geldi.
Karşılaşmada tüm gözler ilk kez maç kadrosuna dahil edilen genç yıldız Arda Güler'e çevrilmişti.
MAÇTA SÜRE ALMADI!
Maça yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, karşılaşmada süre almadı.
Fenerbahçe'den transfer edilen 18 yaşındaki oyuncu, yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle sahalardan uzak kaldı.
Tedavi sürecinin ardından sakatlığını tamamen atlatan Arda Güler, ilk defa Real Madrid'de maç kadrosuna alındı.
Ancak teknik direktör Carlo Ancelotti, maç içindeki tercihlerini başka oyunculardan yana kullandı.
İtalyan teknik adam, ikinci yarıda Rodrygo Goes, Tony Kroos ve Nacho'yu oyuna aldı.
80. dakikada yayıncı kuruluş yedek kulübesinde oturan Arda Güler'i görüntülerken Ancelotti'nin 0-0 devam eden bu karşılaşmada genç yıldızı oyuna almayacağı anlaşıldı.
Ancelotti, maçtan bir gün önce düzenlediği basın toplantısında, "Arda'yı az sürelerle yavaş yavaş oynatacağını, futbolcu için özel bir program uyguladıklarını" söylemişti.
ANCELOTTI'DEN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI!
Real Madrid Teknik Direktörü, maça yedek başlayan ancak dakika alamayan Arda Güler için, "Arda Güler'i oynatmamız için doğru fırsat gelmedi. Çok fazla maç var. Sakin gitmeliyiz ve yakında oynayacak" ifadelerini kullandı.
İspanya'da Arda Güler'e olan ilginin her geçen gün arttığı görüldü.
Spor gazetesi Marca dün "Arda sahneye çıkıyor" manşetini kullanırken, Türk futbolcunun sosyal paylaşım platformu "X"deki resmi hesabından yaptığı maç günü yaptığı ve futbola başladığı Gençlerbirliği'nden Real Madrid'e gelişene kadar olan kariyerine atıfta bulunduğu animasyonlu video paylaşımı geniş yankı uyandırdı.
Arda'nın paylaşımı kısa sürede 9 milyondan fazla kişi tarafından izlenirken İspanyol basını "Real Madrid bu videonun etkisinin bu kadar büyük olacağını beklemiyordu ve çok etkilendi." yorumunda bulundu.