Haberler Real Madrid İspanya'da Arda Güler şaşkınlığı! Ancelotti'den açıklama geldi

İspanya'da Arda Güler şaşkınlığı! Ancelotti'den açıklama geldi

Son dakika spor haberi: Real Madrid'de Arda Güler şaşkınlığı yaşanıyor. İspanyol devinde ilk kez resmi maç kadrosuna dahil edilen genç yıldız, Rayo Vallecano maçında süre bulamadı. Eflatun-beyazlılarda teknik direktör Carlo Ancelotti, 0-0 biten maçın ardından 18 yaşındaki oyuncu hakkında konuştu. İşte o sözler...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 09:51
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İspanya'da Arda Güler şaşkınlığı! Ancelotti'den açıklama geldi

İspanyol devi Real Madrid, İspanya La Liga'nın 12. haftasında Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kaldı.

İspanya'da Arda Güler şaşkınlığı! Ancelotti'den açıklama geldi

Bernabeu'da oynanan maçta baskılı bir oyun oynayan eflatun-beyazlılar, kilidi açamadı ve sahadan beraberlikle ayrıldı.

İspanya'da Arda Güler şaşkınlığı! Ancelotti'den açıklama geldi

Real Madrid bu sonuçla 29 puana ulaştı ve ikinci sırada yer aldı. Rayo Vallecano ise 18 puanla 9. sıraya geldi.

İspanya'da Arda Güler şaşkınlığı! Ancelotti'den açıklama geldi

Karşılaşmada tüm gözler ilk kez maç kadrosuna dahil edilen genç yıldız Arda Güler'e çevrilmişti.

İspanya'da Arda Güler şaşkınlığı! Ancelotti'den açıklama geldi

MAÇTA SÜRE ALMADI!
Maça yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, karşılaşmada süre almadı.

İspanya'da Arda Güler şaşkınlığı! Ancelotti'den açıklama geldi

Fenerbahçe'den transfer edilen 18 yaşındaki oyuncu, yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle sahalardan uzak kaldı.

İspanya'da Arda Güler şaşkınlığı! Ancelotti'den açıklama geldi

Tedavi sürecinin ardından sakatlığını tamamen atlatan Arda Güler, ilk defa Real Madrid'de maç kadrosuna alındı.

İspanya'da Arda Güler şaşkınlığı! Ancelotti'den açıklama geldi

Ancak teknik direktör Carlo Ancelotti, maç içindeki tercihlerini başka oyunculardan yana kullandı.

İspanya'da Arda Güler şaşkınlığı! Ancelotti'den açıklama geldi

İtalyan teknik adam, ikinci yarıda Rodrygo Goes, Tony Kroos ve Nacho'yu oyuna aldı.

İspanya'da Arda Güler şaşkınlığı! Ancelotti'den açıklama geldi

80. dakikada yayıncı kuruluş yedek kulübesinde oturan Arda Güler'i görüntülerken Ancelotti'nin 0-0 devam eden bu karşılaşmada genç yıldızı oyuna almayacağı anlaşıldı.

İspanya'da Arda Güler şaşkınlığı! Ancelotti'den açıklama geldi

Ancelotti, maçtan bir gün önce düzenlediği basın toplantısında, "Arda'yı az sürelerle yavaş yavaş oynatacağını, futbolcu için özel bir program uyguladıklarını" söylemişti.

İspanya'da Arda Güler şaşkınlığı! Ancelotti'den açıklama geldi

ANCELOTTI'DEN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI!
Real Madrid Teknik Direktörü, maça yedek başlayan ancak dakika alamayan Arda Güler için, "Arda Güler'i oynatmamız için doğru fırsat gelmedi. Çok fazla maç var. Sakin gitmeliyiz ve yakında oynayacak" ifadelerini kullandı.

İspanya'da Arda Güler şaşkınlığı! Ancelotti'den açıklama geldi

İspanya'da Arda Güler'e olan ilginin her geçen gün arttığı görüldü.

İspanya'da Arda Güler şaşkınlığı! Ancelotti'den açıklama geldi

Spor gazetesi Marca dün "Arda sahneye çıkıyor" manşetini kullanırken, Türk futbolcunun sosyal paylaşım platformu "X"deki resmi hesabından yaptığı maç günü yaptığı ve futbola başladığı Gençlerbirliği'nden Real Madrid'e gelişene kadar olan kariyerine atıfta bulunduğu animasyonlu video paylaşımı geniş yankı uyandırdı.

İspanya'da Arda Güler şaşkınlığı! Ancelotti'den açıklama geldi

Arda'nın paylaşımı kısa sürede 9 milyondan fazla kişi tarafından izlenirken İspanyol basını "Real Madrid bu videonun etkisinin bu kadar büyük olacağını beklemiyordu ve çok etkilendi." yorumunda bulundu.

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