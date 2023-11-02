Real Madrid Rodrygo'nun sözleşmesini uzattı

La Liga ekiplerinden Real Madrid, sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Brezilyalı yıldızı Rodrygo'nun sözleşmesini uzattı.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcuyla 2028 yılına kadar yeni sözleşme imzalandığı belirtildi. Yıldız oyuncunun serbest kalma bedelinin ise 1 trilyon Euro olduğu öğrenildi.

Rodrygo, 2019 yılında 45 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Santos'tan transfer edilmişti.

Brezilyalı oyuncu, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 14 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti.