TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrılan Arda Güler resmen Real Madrid'de!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'den ayrılan Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak genç oyuncunun Real Madrid'e transferi resmen açıklandı. Konuyla ilgili Fenerbahçe'den KAP açıklaması geldi.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbol A Takımı oyuncularımızdan Arda Güler'in, İspanya'nın Real Madrid CF kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Profesyonel Futbolcumuz Arda Güler'in İspanyol Kulübü Real Madrid CF'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 20.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Real Madrid CF tarafından ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid CF tarafından, Kulübümüze azami 10.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir.

Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Real Madrid CF'in elde edeceği transfer bedelinin %20'si sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

REAL MADRID'DEN PAYLAŞIM GELDİ

Arda Güler'in transferinin ardından İspanyol devi Real Madrid resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.