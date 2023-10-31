Vinicius Junior 2027'ye kadar Real Madrid'de

Real Madrid, Vinicius Junior'un sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada Brezilyalı oyuncuyla 4 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
Real Madrid'e 2018'de transfer olan Vinicius, 235 maçta forma giyerken 63 gol atıp 9 kupa kazandı.
Vinicius Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi, Kulüpler Dünya Kupası (2), Avrupa Süper Kupası, LaLiga (2), İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa (2) şampiyonlukları yaşadı.
Bu sezon Ral Madrid formasıyla 10 maçta süre alırken 3 gol ve 3 asist kaydetti.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA
🤩🇧🇷 #ViniJr2027 🇧🇷🤩 pic.twitter.com/eomMNcwRYS&mdash; Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 31, 2023