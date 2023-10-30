Haberler Real Madrid Arda Güler'in dönüşü netleşti! O maçta sahada

Arda Güler'in dönüşü netleşti! O maçta sahada

Son dakika spor haberi: Real Madrid'e transferinin ardından yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Arda Güler hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Sakatlığını tamamen atlatan ve takım çalışmalarına başlayan genç yıldızın sahada olacağı tarih belli oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 17:05
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BURAK ŞENTÜRK
Arda Güler'in dönüşü netleşti! O maçta sahada

Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yeni takımıyla siftah yapmaya hazırlanıyor.

Arda Güler'in dönüşü netleşti! O maçta sahada

Transferinin ardından yaşadığı üst üste 2 sakatlıkla formasından uzak kalan genç yıldızın tedavi süreci tamamlandı.

Arda Güler'in dönüşü netleşti! O maçta sahada

Sezon başı hazırlık kampında dizinden sakatlanan Arda Güler ameliyat olmuş ve yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Arda Güler'in dönüşü netleşti! O maçta sahada

Daha sonra tedavi sürecinin atlatan ve idmanlara başlayan Arda Güler arka adalesinden sakatlanmış ve yaklaşık 1 ay süren bir tedavi sürecine başlamıştı.

Arda Güler'in dönüşü netleşti! O maçta sahada

Sakatlığını tamamen atlatan Arda Güler, yaklaşık 10 gündür Real Madrid ile takım idmanlarına çıkıyor.

Arda Güler'in dönüşü netleşti! O maçta sahada

Fiziksel olarak kendisini toparlayan Arda Güler'in sahada olacağı tarih netlik kazandı.

Arda Güler'in dönüşü netleşti! O maçta sahada

BRAGA MAÇINDA SAHADA!
El Chiringuito TV'den Edu Aguirre'nin haberine göre; Real Madrid teknik heyeti, Arda Güler'in dönüş tarihi olarak 8 Kasım'ı belirledi.

Arda Güler'in dönüşü netleşti! O maçta sahada

O tarihte Real Madrid, Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında Braga ile Santiago Bernabeu Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

Arda Güler'in dönüşü netleşti! O maçta sahada

Arda Güler'in son anda bir aksilik çıkmazsa Braga karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.

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