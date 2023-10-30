Arda Güler'in dönüşü netleşti! O maçta sahada

Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yeni takımıyla siftah yapmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yeni takımıyla siftah yapmaya hazırlanıyor.
Transferinin ardından yaşadığı üst üste 2 sakatlıkla formasından uzak kalan genç yıldızın tedavi süreci tamamlandı.
Sezon başı hazırlık kampında dizinden sakatlanan Arda Güler ameliyat olmuş ve yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalmıştı.
Daha sonra tedavi sürecinin atlatan ve idmanlara başlayan Arda Güler arka adalesinden sakatlanmış ve yaklaşık 1 ay süren bir tedavi sürecine başlamıştı.
Sakatlığını tamamen atlatan Arda Güler, yaklaşık 10 gündür Real Madrid ile takım idmanlarına çıkıyor.
Fiziksel olarak kendisini toparlayan Arda Güler'in sahada olacağı tarih netlik kazandı.
BRAGA MAÇINDA SAHADA!
El Chiringuito TV'den Edu Aguirre'nin haberine göre; Real Madrid teknik heyeti, Arda Güler'in dönüş tarihi olarak 8 Kasım'ı belirledi.
O tarihte Real Madrid, Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında Braga ile Santiago Bernabeu Stadı'nda kozlarını paylaşacak.
Arda Güler'in son anda bir aksilik çıkmazsa Braga karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.