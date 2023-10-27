Real Madrid'in El Clasico kafilesi açıklandı! Flaş Arda Güler kararı

La Liga'nın 11. haftası dev bir maça sahne olacak. El Clasico'da Barcelona sahasında Real Madrid ile Camp Nou'da karşı karşıya gelecek.
Real Madrid'in Barcelona maçı kadrosu açıklandı.
Kadroda Lunin, Kepa, Pineiro, Carvajal, Alaba, Nacho, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Rüdiger, Mendy, Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Vini Jr., Rodrygo, Joselu ve Brahim Diaz yer aldı.
KADROYA ALINMADI
Sakatlığını atlatan, takımla idmanlara çıkan Arda Güler, Barcelona maçı kadrosuna alınmadı.
📋✅ ¡Nuestros convocados para #ElClásico! pic.twitter.com/bZGRYXjG02— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 27, 2023
LİDERLİK EL DEĞİŞTİREBİLİR
Real Madrid 25 puanla liderliğini sürdürüyor.
Barcelona ise 24 puanla 3. sırada yer alıyor.