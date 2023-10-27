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Real Madrid'in El Clasico kafilesi açıklandı! Flaş Arda Güler kararı

La Liga'nın 11. haftasında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Konuk ekip Real Madrid'in El Clasico öncesi kadrosu açıklandı. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 19:44 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 19:50
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Real Madrid'in El Clasico kafilesi açıklandı! Flaş Arda Güler kararı

La Liga'nın 11. haftası dev bir maça sahne olacak. El Clasico'da Barcelona sahasında Real Madrid ile Camp Nou'da karşı karşıya gelecek.

Real Madrid'in Barcelona maçı kadrosu açıklandı.

Kadroda Lunin, Kepa, Pineiro, Carvajal, Alaba, Nacho, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Rüdiger, Mendy, Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Vini Jr., Rodrygo, Joselu ve Brahim Diaz yer aldı.

KADROYA ALINMADI

Sakatlığını atlatan, takımla idmanlara çıkan Arda Güler, Barcelona maçı kadrosuna alınmadı.

LİDERLİK EL DEĞİŞTİREBİLİR

Real Madrid 25 puanla liderliğini sürdürüyor.

Barcelona ise 24 puanla 3. sırada yer alıyor.

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