Fırat Aydınus Fenerbahçe - Beşiktaş maçını yorumladı
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Michy Batshuayi ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Eski FIFA kokartlı hakem Fırat Aydınus, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirirken, Al Musrati'nin gördüğü kırmızı karta da değindi. İşte o yazı...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 10:54 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 10:58
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FIRAT AYDINUS - 10 KİŞİ KALAN BEŞİKTAŞ DİRENDİ, FENERBAHÇE YOLUNA DEVAM ETTİ!
Ligde hedefsiz olan Beşiktaş, Kadıköy'deki derbide prestij mücadelesi için sahadaydı. Galatasaray ile arasındaki puan farkını kapamak isteyen Fenerbahçe ise umutlarını sürdürmek için seyircisi önündeydi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, forvette tercihini Edin Dzeko yerine Michy Batshuayi'den yana kullandı. Ağır Beşiktaş savunması karşısında Batshuayi'nin çabukluğu ile gelen gol İsmail Kartal'ın tercihini adeta doğrular nitelikteydi. Fred'in ve akabinde Tadic'in pası da golü güzelleştiren aksiyonlardı.
Fenerbahçe sezon başındaki gibi coşkulu ve hırslı başladı ve Musrati atılana ve gole kadar 3-4 pozisyona girdi. Ama golden sonra tempoyu düşürdü. Sarı lacivertliler özellikle aksayan Necip'in kanadını Ferdi ile kullanarak tehlikeler yaratma düşüncesindeydi.
İlk yarıda İsmail'in sakatlığı, Becao'nun kural gereği çıkmak zorunda kalması ve Musrati'nin atılması belki de o dakikalardan sonra yaşanacakların ve maçın gidişatını değiştiren unsurlardı.
Topu Fenebahçe'ye veren Beşiktaş bekleyip kaptığı toplarla yapacağı ani çıkışlarla golü bulmak istedi. Siyah beyazlılar 10 kişi de olsa gol yedikten sonra Fenerbahçe'nin üstüne gitmeye çalıştı ancak Muci ile tek pozisyon yakalayabildi.
İlk yarıda Beşiktaş'ın kötüleri Necip ve Gedson'du. Muci biraz hareketliydi. Fenerbahçe'de ise Ferdi ve Tadic öne çıkan isimlerdi.
İlk yarı bittiğinde belki de herkesin maçın 2. bölümünün Fenerbahçe adına çok rahat geçeceği ve ev sahibi ekibin skoru artıracağı düşüncesi hakimdi. Ancak 25. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan Beşiktaş ikinci yarının her dakikasında mücadelenin içinde oldu.
Özellikle Muleka'nın kafasında belki de 1-1 olsa çok başka bir yere gidebilecek maçta Livakovic müthiş bir refleksle buna izin vermedi.
Fenerbahçe'nin 10 kişi kalan rakibe karşı rahat bir oyunla skoru alabiliriz anlayışı da Beşiktaş'ı mental olarak maça ortak etti.
Kaybedecek bir şeyi olmayan ve hedefi kupa olan Beşiktaş, İrfan Can'ın durumu 2-0 yapmasından sonra bile golü düşünüp Fenerbahçe'nin üstüne gitti. Cenk'in güzel golü de son 10 dakika Fenerbahçelilerin diken üstünde maç seyretmesine neden oldu.
47 yaşındaki Volkan Bayarslan, Süper Kupa'da 2. dakikada tatil edilen maçın ardından hem performans ve hem jest olarak derbiye atandı ve busezon ligdeki 15. maçını yönetti.
Hollandalı VAR, Pol Van Boekel'in yanında da İngilizcesi çok iyi olan hakemler VAR odasındaydı. Maçın genelinde faul ve fena hareketlerde, görüş alanı içindeki pozisyonları değerlendirmede, ayrıca disiplin kararlarında Bayarslan başarılı değildi. Bu maçta kendisinden daha iyi bir performans bekliyordum. Sanırım hem mental hem de fiziksel anlamda bu maça iyi hazırlanamamış.
10. saniyede verdiği serbest vuruş tam tamına 2 dakika 10 saniye sonra kullanılabildi. Burada baraj kontrolü zaafiyetinin bulunması ve Al Musrati'nin yaptığı ciddi faulü oyunda görüp avantajı gösterdikten sonra dönüp sarı kart vermesi sanırım maçın geri kalanında kafasına takıldı.
Bu pozisyonlardan dolayı daha önce izlediğimiz Volkan Bayarslan'ı izleyemedim sahada. Hakem, futbolcuların kendisine karşı bazı saygısız tavırlarına da duyarsız kaldı.
DK.25: Musrati'nin pozisyonu ciddi faul ve kırmızı kart. VAR müdahalesi doğru. Rakibin sağlığını tehdit eden bir eylem.
DK.28: Batshuayi'nin elle oynadığı ve Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonda ofsaytta bulunan Necip rakibi ile top için mücadeleye girdiği için karar doğru. Ofsayt olmasa pozisyon net penaltı.
DK.53: Omar Colley'in Fred'e yaptığı müdahaleyi hakem yeterli görmeyip devam ettirdi. Penaltı verse de vermese de VAR karışamazdı.
Aslında güçlere, performansa ve hedefe bakıldığında kağıt üzerinde beklenen sonuç gelse de oyun olarak baktığımızda 25. dakikadan sonra Beşiktaş'ın mücadelesi ve yine 10 kişi kalmış bir takıma karşı F.Bahçe'nin taraftarına rahat bir maç seyrettirmemesi öne çıktı. Ancak Fenerbahçe derbiden 3 puanla ayrılıp şampiyonluk iddiasını sürdürdü.
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