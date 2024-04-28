Fırat Aydınus Fenerbahçe - Beşiktaş maçını yorumladı

Kaybedecek bir şeyi olmayan ve hedefi kupa olan Beşiktaş, İrfan Can'ın durumu 2-0 yapmasından sonra bile golü düşünüp Fenerbahçe'nin üstüne gitti. Cenk'in güzel golü de son 10 dakika Fenerbahçelilerin diken üstünde maç seyretmesine neden oldu.

47 yaşındaki Volkan Bayarslan, Süper Kupa'da 2. dakikada tatil edilen maçın ardından hem performans ve hem jest olarak derbiye atandı ve busezon ligdeki 15. maçını yönetti.