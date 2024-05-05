TRANSFER HABERİ - Semih Kılıçsoy'a dev talip! İşte Beşiktaş'ın istediği rakam
Erling Haaland'a alternatif olacak bir forvet arayışı içerisinde olan Manchester City, Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'u gündemine aldı. Siyah-beyazlıların Semih için istediği bonservis bedeli de ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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EN AZ 20 MİLYON EURO
Ada basınında yer alan haberlere göre, o isim Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih.
Semih'e Arsenal, Tottenham ve Manchester United'ın da ilgisi olduğu belirten haberde şu ifadeler kullanıldı:
Beşiktaş birçok talibi olan oyuncuyu iyi bir rakama satmayı hedefliyor.
Türk ekibinin 20 milyon euro'nun üzerindeki teklifleri değerlendireceği biliniyor.
Sezon sonunda ayrılmayı düşünen oyuncu da Premier Lig'i çok istiyor."
18 yaşındaki genç yıldız Semih, Beşiktaş A takım formasıyla bugüne kadar 35 resmi maça çıkarken, 11 gol attı, 2 de asist yaptı ve toplamda 13 gole direkt olarak katkı sağladı.
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