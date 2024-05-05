Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Semih Kılıçsoy'a dev talip! İşte Beşiktaş'ın istediği rakam

TRANSFER HABERİ - Semih Kılıçsoy'a dev talip! İşte Beşiktaş'ın istediği rakam

Erling Haaland'a alternatif olacak bir forvet arayışı içerisinde olan Manchester City, Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'u gündemine aldı. Siyah-beyazlıların Semih için istediği bonservis bedeli de ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ - Semih Kılıçsoy'a dev talip! İşte Beşiktaş'ın istediği rakam

Beşiktaş'ın son gözdesi Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girmiş durumda.

TRANSFER HABERİ - Semih Kılıçsoy'a dev talip! İşte Beşiktaş'ın istediği rakam

Bunlardan biri de İngiliz ekibi Manchester City. Erling Haaland ile rekabete girecek bir forvet arayan Manchester City, Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'u gözüne kestirdi.

TRANSFER HABERİ - Semih Kılıçsoy'a dev talip! İşte Beşiktaş'ın istediği rakam

Pep Guardiola'nın teknik direktörlüğünü yaptığı İngiliz devi, eski oyuncusu Sergio Aguero tarzında bir oyuncu ararken rotasını Türkiye'ye çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Semih Kılıçsoy'a dev talip! İşte Beşiktaş'ın istediği rakam

EN AZ 20 MİLYON EURO
Ada basınında yer alan haberlere göre, o isim Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih.

TRANSFER HABERİ - Semih Kılıçsoy'a dev talip! İşte Beşiktaş'ın istediği rakam

Semih'e Arsenal, Tottenham ve Manchester United'ın da ilgisi olduğu belirten haberde şu ifadeler kullanıldı:

TRANSFER HABERİ - Semih Kılıçsoy'a dev talip! İşte Beşiktaş'ın istediği rakam

Beşiktaş birçok talibi olan oyuncuyu iyi bir rakama satmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Semih Kılıçsoy'a dev talip! İşte Beşiktaş'ın istediği rakam

Türk ekibinin 20 milyon euro'nun üzerindeki teklifleri değerlendireceği biliniyor.

TRANSFER HABERİ - Semih Kılıçsoy'a dev talip! İşte Beşiktaş'ın istediği rakam

Sezon sonunda ayrılmayı düşünen oyuncu da Premier Lig'i çok istiyor."

TRANSFER HABERİ - Semih Kılıçsoy'a dev talip! İşte Beşiktaş'ın istediği rakam

18 yaşındaki genç yıldız Semih, Beşiktaş A takım formasıyla bugüne kadar 35 resmi maça çıkarken, 11 gol attı, 2 de asist yaptı ve toplamda 13 gole direkt olarak katkı sağladı.

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