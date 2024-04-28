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Paul Onuachu Trabzonspor'da kalacak mı? Resmen açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor konuk ettiği Gaziantep FK'yı 4-2 mağlup etti. Bordo mavililerde hat-trick yapan Paul Onuachu maçın ardından geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 21:34 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 21:53
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Paul Onuachu Trabzonspor'da kalacak mı? Resmen açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 4-2 mağlup eden Trabzonspor'da attığı 3 golle mükemmel bir geri dönüşe imza atan Onuachu, "Bugün 3 gol atmamda takım arkadaşlarım bana yardım etti. Onların yardımı olmasıydı ben de bu kadar gol atmayı başaramazdım. İlk yarıda biraz sıkıntılar yaşadık ama tecrübeli oyuncular olduğunuzda neler yapmanız gerektiği noktasında oyunu okumaya çalıştım. Neler yapmam gerektiği noktasında takım arkadaşlarımla birlikte ikinci yarıda bunları doğru uygulayarak 4-2 gibi bir skor ile sahadan ayrıldık. İkinci yarıda sahaya iyi bir karakter ortaya koyduk" dedi. Böyle gollerle geri dönmenin oyuncuya özgüven kazandırdığını belirten Onuachu, "Kolumdan yaşadığımız sakatlık nedeniyle yüzde yüz hazır olmasam da, elimden gelen en iyi mücadeleyi kulübüm ve arkadaşlarım için vermeye çalışıyorum. En iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Böyle gollerle geri dönmek özgüven için önemli bir katkı sağlar. Hem takım için hem benim için" diye konuştu.

Sözleşmesiyle ilgili olarak ise Onuachu, "Bu soruya her zaman şu cevabı veriyorum. Burada mutluyum tabii ki kalmak istiyorum ama sonuç olarak kulübümün vereceği bir karar var" ifadelerini kullandı.

Gol krallığı yarışı ile ilgili bir soruya ise Nijeryalı oyuncu, "Bu kadar uzun süre sahalardan ve takımdan ayrı kaldıktan sonra gol yarışına dahil olmak o kadar kolay değil. Aylar sonra bende dönüş gerçekleştirdim ama ben her maçı kendi özelinde değerlendirmeyi, her maçı ayrı ayrı bakabilmeyi ve eğer o maçta gol atabilirsem takıma katkıda bulunmayı düşünüyorum" diye cevap verdi.

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