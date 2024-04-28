FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İrfan Can Kahveci için görülmemiş teklif! Arda Güler'i sollayacak
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de sezonun son haftalarına girilirken ezeli rakibi Galatasaray'ın 4 puan gerisinde şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, bu sezon gösterdiği performansla göz doldurdu. Avrupa kulüplerinin radarına giren başarılı futbolcu için önerilen dev rakam ortaya çıktı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
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Akşam'da yer alan habere göre; İspanya La Liga ekibi Sevilla, milli futbolcu için gözünü kararttı.
Fenerbahçe'nin takımda tutmak istemesine rağmen bu transferde ısrarcı davranan Sevilla, dev bir bonservis bedelini gözden çıkardı.
FENERBAHÇE'YE DEV RAKAM!
Sarı lacivertliler ile İspanyol ekibi arasında yapılan görüşmelerde konuşulan bonservis bedelleri de ortaya çıktı.
Gelen bilgilere göre Sevilla cephesi, İrfan Can Kahveci transferi için bonuslar ile birlikte 25 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etti. Sezonun sona ermesiyle birlikte bu transferin resmiyet kazanması bekleniyor.
İRFAN DA SICAK BAKIYOR
Öte yandan İrfan Can Kahveci de kariyerinin bu döneminde bir Avrupa macerasına atılmaya sıcak bakıyor.
Özellikle gelecek Avrupa Şampiyonası'nda kendisini bir kez daha ispatlamak isteyen milli futbolcu, yeni sezonda La Liga'da top koşturmayı hedefliyor.
KARİYERİNİN EN İYİ SEZONUNDA
İrfan Can Kahveci Beşiktaş derbisinde attığı golle bu sezon Süper Lig'de 12. kez ağları havalandırdı.
İrfan Can toplamda ise 18 gol 12 asist ile kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.
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