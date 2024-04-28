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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İrfan Can Kahveci için görülmemiş teklif! Arda Güler'i sollayacak

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de sezonun son haftalarına girilirken ezeli rakibi Galatasaray'ın 4 puan gerisinde şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, bu sezon gösterdiği performansla göz doldurdu. Avrupa kulüplerinin radarına giren başarılı futbolcu için önerilen dev rakam ortaya çıktı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 13:32
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İrfan Can Kahveci için görülmemiş teklif! Arda Güler'i sollayacak

Fenerbahçe'de bu sezon en dikkat çeken performanslardan birisi İrfan Can Kahveci'ye ait. Teknik direktör İsmail Kartal ile birlikte büyük bir çıkışa geçen milli futbolcu, son olarak Beşiktaş derbisinde de golünü attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İrfan Can Kahveci için görülmemiş teklif! Arda Güler'i sollayacak

28 yaşındaki futbolcunun bu yükselişi, Avrupa'nın önemli kulüplerini de harekete geçirdi. İrfan Can Kahveci'nin yeni sezondaki durağı ise netlik kazandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İrfan Can Kahveci için görülmemiş teklif! Arda Güler'i sollayacak

İRFAN CAN KAHVECİ İSPANYA YOLUNDA!

Bu sezon 44 maça çıkan ve hücum hattında takımın en önemli silahlarından biri haline gelen İrfan Can Kahveci, Avrupa'nın yolunu tutuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İrfan Can Kahveci için görülmemiş teklif! Arda Güler'i sollayacak

Akşam'da yer alan habere göre; İspanya La Liga ekibi Sevilla, milli futbolcu için gözünü kararttı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İrfan Can Kahveci için görülmemiş teklif! Arda Güler'i sollayacak

Fenerbahçe'nin takımda tutmak istemesine rağmen bu transferde ısrarcı davranan Sevilla, dev bir bonservis bedelini gözden çıkardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İrfan Can Kahveci için görülmemiş teklif! Arda Güler'i sollayacak

FENERBAHÇE'YE DEV RAKAM!

Sarı lacivertliler ile İspanyol ekibi arasında yapılan görüşmelerde konuşulan bonservis bedelleri de ortaya çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İrfan Can Kahveci için görülmemiş teklif! Arda Güler'i sollayacak

Gelen bilgilere göre Sevilla cephesi, İrfan Can Kahveci transferi için bonuslar ile birlikte 25 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etti. Sezonun sona ermesiyle birlikte bu transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İrfan Can Kahveci için görülmemiş teklif! Arda Güler'i sollayacak

İRFAN DA SICAK BAKIYOR

Öte yandan İrfan Can Kahveci de kariyerinin bu döneminde bir Avrupa macerasına atılmaya sıcak bakıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İrfan Can Kahveci için görülmemiş teklif! Arda Güler'i sollayacak

Özellikle gelecek Avrupa Şampiyonası'nda kendisini bir kez daha ispatlamak isteyen milli futbolcu, yeni sezonda La Liga'da top koşturmayı hedefliyor.

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