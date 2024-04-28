Haberler Fransa Ligue 1 Fransa'da şampiyon PSG!

Fransa'da şampiyon PSG!

Fransa Ligue 1'de ikinci sıradaki Monaco'nun deplasmanda Lyon'a 3-2 yenilmesi sonrası lider Paris Saint-Germain bitime 3 hafta kala, toplamda 12. kez şampiyonluğa ulaştı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 22:07 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 22:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fransa'da şampiyon PSG!

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), Monaco'nun Olimpik Lyon'a 3-2 yenilmesiyle bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Ligue 1'in 31. haftasında Olimpik Lyon, sahasında Monaco'yu 22. dakikada Alexandre Lacazette, 26. dakikada Said Benrahma ve 84. dakikada Malick Fofana'nın attığı gollerle 3-2 yendi. Lyon, bu galibiyetle puanını 44 yaptı ve 7. sıraya yükseldi.

Monaco'nun mücadeledeki gollerini ise 1 ve 60. dakikalarda Wissam Ben Yedder attı.

Bu sonucun ardından 70 puanla zirvede bulunan PSG, 58 puanda kalan en yakın takipçisi Monaco'nun önünde bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Paris ekibi, üst üste 3 olmak üzere 12. şampiyonluğunu elde etti.

Onuachu Trabzonspor'da kalacak mı? Resmen açıkladı
Avcı: Bizi yalnız bırakmasınlar!
DİĞER
Aynalı Tahir'in biricik aşkıydı! Yıllardır teknede yaşıyor! İşte Yeşim Büber son hali...
ABD merkezli CNN'de zamanlaması manidar röportaj! Başkan Erdoğan "Kuvâ-yi Milliye" dedi Ekrem İmamoğlu Hamas'ı terör örgütü ilan etti
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (34. hafta)
Real Madrid'i uçurdu şimdi G.Saray'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yusuf Yazıcı attı Lille kazandı!
Marsilya - Lens maçı ne zaman?
Aşure ayı ne zaman 2024?
EKPSS CEVAP ANAHTARI 2024 YAYINLANDI!
💥Süper Loto çekildi! (28 Nisan)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fransa'da şampiyon PSG! Fransa'da şampiyon PSG! 22:07
Beşiktaş deplasmanda kazandı! Beşiktaş deplasmanda kazandı! 21:36
Avcı: Bizi yalnız bırakmasınlar! Avcı: Bizi yalnız bırakmasınlar! 21:36
Onuachu Trabzonspor'da kalacak mı? Resmen açıkladı Onuachu Trabzonspor'da kalacak mı? Resmen açıkladı 21:34
Napoli ile Roma yenişemedi! Napoli ile Roma yenişemedi! 21:29
"İlk yarıdan birçok ders çıkarmalıyız" "İlk yarıdan birçok ders çıkarmalıyız" 21:25
Daha Eski
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (34. hafta) İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (34. hafta) 21:07
Ankaragücü uzatmalarda puanı kaptı! Ankaragücü uzatmalarda puanı kaptı! 21:02
M. City seriyi 19 maça çıkardı! M. City seriyi 19 maça çıkardı! 20:42
Osman Aşkın Bak Göztepe'yi tebrik etti! Osman Aşkın Bak Göztepe'yi tebrik etti! 20:19
Vukas: Tam anlamıyla güvenli yerde değiliz! Vukas: Tam anlamıyla güvenli yerde değiliz! 20:15
Stanimir Stoilov: Göztepe Süper Lig'de olmayı hak ediyor! Stanimir Stoilov: Göztepe Süper Lig'de olmayı hak ediyor! 20:10