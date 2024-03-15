Haberler Fransa Ligue 1 Lens - Nice maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lens - Nice maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lens ile Nice karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lens - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 14:58 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 15:10
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Lens - Nice maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lens - Nice maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lens ile Nice kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lens - Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LENS - NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lens - Nice maçı 16 Mart Cumartesi günü saat 23:00'te beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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