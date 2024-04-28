GALATASARAY HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz fark yarattı! Tüm takımı solladı...

51 MAÇTA SÜRE ALDI Sabah'ın haberine göre Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, bu sezon 52 maçın 51'inde forma şansı buldu.

Sol bek, sağ bek, sol kanat, sağ kanat ve forvet mevkilerinde görev alan 23 yaşındaki futbolcu böylece takımın en istikrarlı ismi oldu.