GALATASARAY HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz fark yarattı! Tüm takımı solladı...
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da Okan Buruk'un jokeri olan Barış Alper Yılmaz performansıyla herkesi kendisine hayran bıraktı. Sarı-kırmızılılarda buna göre Barış'ın dikkat çeken bir istatistiği ortaya çıktı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
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Barış Alper Yılmaz'ı 50 maç ile Kerem Aktürkoğlu, 48 maç ile ise Muslera takip ediyor.
15 KEZ SKOR KATKISI VERDİ
Barış Alper Yılmaz bu sezon Galatasaray formasıyla 51 maçta 3.052 dakika forma giydi. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 9 asistlik katkı verdi.
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