Haberler Pendikspor GALATASARAY HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz fark yarattı! Tüm takımı solladı...

GALATASARAY HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz fark yarattı! Tüm takımı solladı...

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da Okan Buruk'un jokeri olan Barış Alper Yılmaz performansıyla herkesi kendisine hayran bıraktı. Sarı-kırmızılılarda buna göre Barış'ın dikkat çeken bir istatistiği ortaya çıktı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Pendikspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 14:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz fark yarattı! Tüm takımı solladı...

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un birçok mevkide değerlendirdiği Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılılar adına sezonun en istikrarlı futbolcusu oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz fark yarattı! Tüm takımı solladı...

51 MAÇTA SÜRE ALDI

Sabah'ın haberine göre Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, bu sezon 52 maçın 51'inde forma şansı buldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz fark yarattı! Tüm takımı solladı...

Sol bek, sağ bek, sol kanat, sağ kanat ve forvet mevkilerinde görev alan 23 yaşındaki futbolcu böylece takımın en istikrarlı ismi oldu.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Pendikspor - Kayserispor maçı ne zaman?
Cimbom zirveyi bırakmıyor!
BARAJ DOLULUK ORANLARI
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta Rizespor hazırlıkları başladı Beşiktaş'ta Rizespor hazırlıkları başladı 13:49
Terim dönemi sona eriyor! Yunanlar böyle duyurdu Terim dönemi sona eriyor! Yunanlar böyle duyurdu 13:37
İrfan Can için görülmemiş teklif! Arda Güler'i sollayacak İrfan Can için görülmemiş teklif! Arda Güler'i sollayacak 13:32
Panathinaikos - Aris maçı ne zaman? Panathinaikos - Aris maçı ne zaman? 13:17
Fiorentina - Sassuolo maçı ne zaman? Fiorentina - Sassuolo maçı ne zaman? 13:12
Napoli - Roma maçı ne zaman? Napoli - Roma maçı ne zaman? 13:09
Daha Eski
Atalanta - Empoli maçı ne zaman? Atalanta - Empoli maçı ne zaman? 13:07
Bologna - Udinese maçı ne zaman? Bologna - Udinese maçı ne zaman? 13:04
Buruk'a flaş talip! Arabistan'dan dev teklif Buruk'a flaş talip! Arabistan'dan dev teklif 13:01
Inter - Torino maçı ne zaman? Inter - Torino maçı ne zaman? 13:01
Marsilya - Lens maçı ne zaman? Marsilya - Lens maçı ne zaman? 12:57
Lyon - Monaco maçı ne zaman? Lyon - Monaco maçı ne zaman? 12:53