Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı saat kaçta? Trendyol Süper Lig’de nefes kesen mücadele! Fenerbahçe, Kadıköy’de Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı bu akşam oynanacak ve beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımı ise fotomac.com.tr’de olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 12:58 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 13:04
Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı canlı anlatım için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasının açılış mücadelesi İstanbul'da sahne alıyor. Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük deplasmanında aldığı mağlubiyetle şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşadı. Zirve yarışında yara alan sarı-lacivertliler, bu maçı kazanarak moral depolamayı hedefliyor. Sarı-lacivertli ekip, Kadıköy'de oynayacağı bu mücadelede hata yapmak istemiyor. Gaziantep FK cephesinde ise Burak Yılmaz yönetiminde toparlanma hedefi dikkat çekiyor. Deplasmanda alınacak bir puan dahi takım adına büyük önem taşıyor. Fenerbahçe - Gaziantep FK karşılaşması, bu akşam oynanacak ve canlı anlatımıyla futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı Chobani Stadyumu'nda (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi) bu akşam saat 20.00'de oynanacak.

FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından takip edebilecek.

ZİRVE YARIŞINDA PUAN KAYBINA TAHAMMÜL YOK

Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak 57 puanda kalan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 7 puan gerisine düştü. Puan tablosunda Trabzonspor ile eşitlenen sarı-lacivertliler için artık sadece şampiyonluk yarışı değil, ikincilik koltuğunu korumak da kritik bir önem kazandı.

YÖNETİMDEN TEDESCO'YA TAM DESTEK

Karagümrük yenilgisi sonrası Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu, teknik direktör Domenico Tedesco ile bir araya geldi. Toplantıdan "devam" kararı çıkarken, Alman teknik adamın takımı yeniden ayağa kaldırmak için galibiyet serisi sözü verdiği ifade edildi.

SARI-LACİVERTLİLERDE SAKATLIK RAPORU: TALISCA DÖNÜYOR

Fenerbahçe'ye müjdeli haber Anderson Talisca'dan geldi. Bir süredir takımdan ayrı kalan yıldız oyuncu antrenmanlara başlarken, savunmanın kilit ismi Skriniar'ın da düz koşulara başlaması teknik heyetin elini güçlendirdi.

SAVUNMA ALARM VERİYOR: 6 MAÇTIR GOL YENİYOR

Fenerbahçe'nin bu sezonki en büyük sorunu savunma hattındaki zafiyet oldu. Ligdeki son 6 maçında kalesini gole kapatamayan ve bu süreçte 10 gol yiyen sarı-lacivertliler, son "gol yememe" başarısını 2 Şubat'taki Kocaelispor (2-0) maçında göstermişti.

GAZİANTEP FK CEPHESİ: EKSİKLER VE FORMDA GOLCÜ

Konuk ekip Gaziantep FK, deplasmanda aldığı 4-1'lik Antalyaspor galibiyetiyle Kadıköy'e moralli geliyor. 33 puanla 9. sırada yer alan kırmızı-siyahlılarda sezonun yıldızı Mohamed Bayo, 12 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.

Ancak teknik direktör Burak Yılmaz'ın ekibinde ciddi eksikler bulunuyor. Sarı kart cezalıları Arda Kızıldağ, Lungoyi ve Nazım Sangare'nin yanı sıra sakatlıkları süren Draguş ve Kevin Rodrigues bu zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Kante, Asensio, Musaba, Kerem, Cherif.

Gaziantep FK: Burak, Tayyip, Abena, Mujakic, Perez, Kozlowski, Ogün, Camara, Yusuf, Bayo, Maxim.

