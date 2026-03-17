Liverpool'dan flaş Arne Slot kararı! Galatasaray'a elenirse...

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu rövanş maçında Liverpool'a konuk olacak. İlk maçı 1-0 kaybeden Kırmızılar'da teknik direktör Arne Slot'un durumu belirsizliğini koruyor. İngiliz ekibi, kötü gidişat nedeniyle görevine son verileceği konuşulan Hollandalı çalıştırıcıyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HAEBERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 11:22
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında çarşamba günü deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşılaşacak.

Anfield Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Mücadele, TRT 1 ve Tabii platformundan yayınlanacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda bu sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 play-off etabına yükseldi. Bu turda İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşen Galatasaray, ilk maçı sahasında 5-2 kazanırken deplasmanda uzatmalar sonunda 3-2 mağlup olsa da adını son 16'ya yazdıran ekip oldu.

Cimbom, Liverpool ile sahasında yaptığı son 16 turu ilk maçından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'a çeyrek finale yükselebilmesi için beraberlik yeterli olacak. Bir farklı yenilgide maç uzatmalara giderken, 2 ve üstü farkla mağlubiyet durumunda ise Galatasaray Avrupa'ya havlu atacak.

Liverpool ise "Devler Ligi"nde oynadığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. Kırmızılar, 36 takımlı lig etabını 3. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Liverpool'da Galatasaray maçı öncesi Arne Slot krizi giderek büyüyor.

Son 16 turu ilk maçında sarı-kırmızılılara 1-0 mağlup olan İngiliz ekibi, Premier Lig'de zirve yarışından uzak kaldı.

Son olarak sahasında Tottenham ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Liverpool'da Hollandalı teknik adamla ilgili flaş bir karar alındı.

GALATASARAY'A ELENİRSE GÖREVİNE SON VERİLEBİLİR

Blick kaynaklı haberde, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a elenmesi durumunda Arne Slot'un görevine son verilebilir.

Slot'un görevine son verilmesi halinde Real Madrid'den ayrılan Xabi Alonso'nun teknik direktörlük görevine getirileceği belirtildi.

Buruk'tan flaş karar! Liverpool maçı 11'i...
Transferde flaş gelişme! Barcelona ve Osimhen...
DİĞER
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
İBB'deki asrın yolsuzluğunda 6. celse | "Taşkın"lık çıkartan CHP'lilere kesik | Duruşma salonuna kimler alınacak kimler alınmayacak?
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Portekiz'de Orkun Kökçü'nün frikik golü!
G.Saray'ın Liverpool'u eleme ihtimali açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Portekiz'de Orkun Kökçü'nün frikik golü! Portekiz'de Orkun Kökçü'nün frikik golü! 11:07
Houston evinde Lakers'a mağlup! İşte NBA'de gecenin sonuçları Houston evinde Lakers'a mağlup! İşte NBA'de gecenin sonuçları 10:32
Buruk'tan flaş karar! Liverpool maçı 11'i... Buruk'tan flaş karar! Liverpool maçı 11'i... 10:26
G.Saray'ın Liverpool'u eleme ihtimali açıklandı! G.Saray'ın Liverpool'u eleme ihtimali açıklandı! 10:03
Diego Carlos F.Bahçe'ye geri dönecek mi? Diego Carlos F.Bahçe'ye geri dönecek mi? 09:42
Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi finalinin biletleri satışa çıktı Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi finalinin biletleri satışa çıktı 09:21
Daha Eski
G.Saray Boey'in tapusunu alıyor! Ödenecek rakam... G.Saray Boey'in tapusunu alıyor! Ödenecek rakam... 09:06
Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı bilgileri Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı bilgileri 08:45
F.Bahçe'de derbi öncesi büyük endişe! F.Bahçe'de derbi öncesi büyük endişe! 08:44
Singo'ya dev talip! Liverpool derken... Singo'ya dev talip! Liverpool derken... 08:33
Potanın Perileri Dünya Kupası yolunda! Potanın Perileri Dünya Kupası yolunda! 08:27
Samsun'un rakibi 1 puanı kurtardı! Samsun'un rakibi 1 puanı kurtardı! 01:08