Liverpool'dan flaş Arne Slot kararı! Galatasaray'a elenirse...
Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu rövanş maçında Liverpool'a konuk olacak. İlk maçı 1-0 kaybeden Kırmızılar'da teknik direktör Arne Slot'un durumu belirsizliğini koruyor. İngiliz ekibi, kötü gidişat nedeniyle görevine son verileceği konuşulan Hollandalı çalıştırıcıyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HAEBERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 11:22
Cimbom, Liverpool ile sahasında yaptığı son 16 turu ilk maçından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'a çeyrek finale yükselebilmesi için beraberlik yeterli olacak. Bir farklı yenilgide maç uzatmalara giderken, 2 ve üstü farkla mağlubiyet durumunda ise Galatasaray Avrupa'ya havlu atacak.
Liverpool ise "Devler Ligi"nde oynadığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. Kırmızılar, 36 takımlı lig etabını 3. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.
Liverpool'da Galatasaray maçı öncesi Arne Slot krizi giderek büyüyor.
Son 16 turu ilk maçında sarı-kırmızılılara 1-0 mağlup olan İngiliz ekibi, Premier Lig'de zirve yarışından uzak kaldı.
Son olarak sahasında Tottenham ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Liverpool'da Hollandalı teknik adamla ilgili flaş bir karar alındı.
GALATASARAY'A ELENİRSE GÖREVİNE SON VERİLEBİLİR
Blick kaynaklı haberde, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a elenmesi durumunda Arne Slot'un görevine son verilebilir.
Slot'un görevine son verilmesi halinde Real Madrid'den ayrılan Xabi Alonso'nun teknik direktörlük görevine getirileceği belirtildi.
