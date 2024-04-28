Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Eski yıldız geri dönüyor

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Eski yıldız geri dönüyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de sezonun bitmesine sayılı haftalar kala ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Yeni sezon öncesi kadrosuna önemli eklemeler yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin, eski yıldızına talip olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 15:36
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MERT KILIÇ
Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Eski yıldız geri dönüyor

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Eski yıldız geri dönüyor

Sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Eski yıldız geri dönüyor

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Michy Batshuayi ve 69. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Eski yıldız geri dönüyor

Beşiktaş'ın tek golüyse 82. dakikada Cenk Tosun'un ayağından geldi.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Eski yıldız geri dönüyor

Kritik derbiyi kazanarak zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmaları hız kazandı.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Eski yıldız geri dönüyor

Ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımı olan sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi eksik görülen bölgeleri güçlendirerek şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Eski yıldız geri dönüyor

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de önceliklerden biri de stoper transferi...

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Eski yıldız geri dönüyor

Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde 6 aylık sözleşme imzaladığı Leonardo Bonucci ile yola devam etmeyecek.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Eski yıldız geri dönüyor

Kanarya, geçtiğimiz ocak ayında Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almak istese de İspanyol ekibinin yüksek bonservis talebi nedeniyle transferin gerçekleşmesinin zor olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Eski yıldız geri dönüyor

Sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Serdar Aziz'in geleceğinin belirsizliğini koruduğu Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Eski yıldız geri dönüyor

SIMON KJAER'E KANCA

İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Milan forması giyen eski oyuncusu Simon Kjaer'i gündemine aldığını yazdı.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Eski yıldız geri dönüyor

Calciomercato kaynaklı haberde; Danimarkalı stoperin sezon sonunda Milan ile olan sözleşmesini yenilemeyebileceği ve başka bir takıma transfer olabileceği belirtildi.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Eski yıldız geri dönüyor

Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin Kjaer için kış transfer döneminde de girişimlerde bulunduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Eski yıldız geri dönüyor

Simon Kjaer bu sezon Milan formasıyla 24 maça çıktı.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Eski yıldız geri dönüyor

Danimarkalı savunma oyuncusu, 1 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Eski yıldız geri dönüyor

2015-2017 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Kjaer, 2017 yılında 12.5 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya transfer olmuştu.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Eski yıldız geri dönüyor

Kjaer'in Milan ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Eski yıldız geri dönüyor

35 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 2 milyon Euro.

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