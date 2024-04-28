Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Eski yıldız geri dönüyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de sezonun bitmesine sayılı haftalar kala ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Yeni sezon öncesi kadrosuna önemli eklemeler yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin, eski yıldızına talip olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Beşiktaş'ın tek golüyse 82. dakikada Cenk Tosun'un ayağından geldi.
Kritik derbiyi kazanarak zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmaları hız kazandı.
Ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımı olan sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi eksik görülen bölgeleri güçlendirerek şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de önceliklerden biri de stoper transferi...
Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde 6 aylık sözleşme imzaladığı Leonardo Bonucci ile yola devam etmeyecek.
Kanarya, geçtiğimiz ocak ayında Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almak istese de İspanyol ekibinin yüksek bonservis talebi nedeniyle transferin gerçekleşmesinin zor olduğu öğrenildi.
Sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Serdar Aziz'in geleceğinin belirsizliğini koruduğu Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi.
SIMON KJAER'E KANCA
İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Milan forması giyen eski oyuncusu Simon Kjaer'i gündemine aldığını yazdı.
Calciomercato kaynaklı haberde; Danimarkalı stoperin sezon sonunda Milan ile olan sözleşmesini yenilemeyebileceği ve başka bir takıma transfer olabileceği belirtildi.
Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin Kjaer için kış transfer döneminde de girişimlerde bulunduğu aktarıldı.
Simon Kjaer bu sezon Milan formasıyla 24 maça çıktı.
Danimarkalı savunma oyuncusu, 1 asistlik bir performans sergiledi.
2015-2017 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Kjaer, 2017 yılında 12.5 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya transfer olmuştu.
Kjaer'in Milan ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
35 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 2 milyon Euro.
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