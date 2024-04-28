Galatasaray'da Nelsson kararı! Yönetim harekete geçti
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Victor Nelsson son haftalarda gösterdiği performansla göz dolduruyor. Davinson Sanchez'den formayı kapan Danimarkalı stoper, sergilediği futbolla Avrupa ekiplerinin takibine girdi. Sarı-kırmızılı yönetim, birçok talibi bulunan Nelsson hakkında kararını verdi. İşte detaylar...
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YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ!
Galatasaray'a şampiyonluk yarışında ciddi katkı veren Danimarkalı stoper için sarı kırmızılı yönetim harekete geçti.
TAKIMDA TUTMA KARARI VERİLDİ!
Savunmanın vazgeçilmezi Victor Nelsson'a geçen yıl ayrılık için söz verilmişti. Yönetim, iyi performansı sonrası Nelsson'u takımda tutma kararı aldı.
SEZON SONU GÖRÜŞME YAPILACAK!
Yıldız futbolcuyu ikna etmek isteyen Galatasaray, sezonun sona ermesiyle birlikte görüşmelerde bulunacak.
Son durumu merak konusu olan Nelsson'un vereceği karar geleceği hakkında belirleyici olacak.
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