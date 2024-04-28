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Galatasaray'da Nelsson kararı! Yönetim harekete geçti

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Victor Nelsson son haftalarda gösterdiği performansla göz dolduruyor. Davinson Sanchez'den formayı kapan Danimarkalı stoper, sergilediği futbolla Avrupa ekiplerinin takibine girdi. Sarı-kırmızılı yönetim, birçok talibi bulunan Nelsson hakkında kararını verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 12:12
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Galatasaray'da Nelsson kararı! Yönetim harekete geçti

Galatasaray'da performansıyla büyük beğeni toplayan Victor Nelsson için karar verildi.

Galatasaray'da Nelsson kararı! Yönetim harekete geçti

Danimarkalı savunmacı sergilediği futbolla transferde Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

Galatasaray'da Nelsson kararı! Yönetim harekete geçti

Sezon başında süre alamadığı için mutsuz olan ve takımdan ayrılmak isteyen Victor Nelsson, formayı Davinson Sanchez'den kaptı.

Galatasaray'da Nelsson kararı! Yönetim harekete geçti

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ!
Galatasaray'a şampiyonluk yarışında ciddi katkı veren Danimarkalı stoper için sarı kırmızılı yönetim harekete geçti.

Galatasaray'da Nelsson kararı! Yönetim harekete geçti

TAKIMDA TUTMA KARARI VERİLDİ!
Savunmanın vazgeçilmezi Victor Nelsson'a geçen yıl ayrılık için söz verilmişti. Yönetim, iyi performansı sonrası Nelsson'u takımda tutma kararı aldı.

Galatasaray'da Nelsson kararı! Yönetim harekete geçti

SEZON SONU GÖRÜŞME YAPILACAK!
Yıldız futbolcuyu ikna etmek isteyen Galatasaray, sezonun sona ermesiyle birlikte görüşmelerde bulunacak.

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