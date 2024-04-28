GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'a flaş talip! Arabistan'dan dev teklif
Son dakika spor haberi: Galatasaray ile rekor üstüne rekorlar kıran teknik direktör Okan Buruk ile ilgili gündem yaratan gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen sarı-kırmıızlılarda deneyimli hocaya sezon sonu için sürpriz bir talip çıktı. Arabistan Ligi'nden bir takımın Okan Buruk için dev bir teklif yapacağı iddia edildi. İşte o kulüp ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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Akşam'ın Suudi Arabistan basınından derlediği habere göre; Al-Ittihad sezon sonunda Okan Buruk'u kadrosuna katacak.
HENÜZ GÖRÜŞME YOK
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve şu ana kadar yeni sözleşmeye imza atmayan Okan Buruk'un geleceği merak ediliyordu.
KESENİN AĞZI AÇILACAK!
Buruk için çıkan haberin detaylarında, Al-Ittihad'ın henüz başarılı çalıştırıcı ile bir görüşme gerçekleştirmediği ancak tecrübeli teknik adamı ikna edebilmek için kesenin ağzını sonuna kadar açarak mutlu sona ulaşacağı iddia edildi.
GALATASARAY RAKAMLARI
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında tüm kulvarlara 91 maça çıktı.
51 yaşındaki çalıştırıcı, bu mücadelelerde 70 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak maç başında 2.42 puan ortalaması yakalamayı başardı.
Buruk, 1'er kez de Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
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