Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'a flaş talip! Arabistan'dan dev teklif

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'a flaş talip! Arabistan'dan dev teklif

Son dakika spor haberi: Galatasaray ile rekor üstüne rekorlar kıran teknik direktör Okan Buruk ile ilgili gündem yaratan gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen sarı-kırmıızlılarda deneyimli hocaya sezon sonu için sürpriz bir talip çıktı. Arabistan Ligi'nden bir takımın Okan Buruk için dev bir teklif yapacağı iddia edildi. İşte o kulüp ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 13:05
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'a flaş talip! Arabistan'dan dev teklif

Geçtiğimiz sezon başında Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın başına geçen ve ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Okan Buruk için sarı-kırmızılıları üzecek bir haber geldi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'a flaş talip! Arabistan'dan dev teklif

Süper Lig'de bitime 4 hafta kala ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde bulunan Cimbom'da Okan Buruk şampiyonluğun ardından takımdan ayrılacak.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'a flaş talip! Arabistan'dan dev teklif

OKAN BURUK'A ARABİSTAN'DAN TALİP

Süper Lig'de Galatasaray ile neredeyse kırılmadık rekor bırakmayan Okan Buruk, üst üste 2'nci şampiyonluğunu kazanmaya hazırlanırken kendisi için flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'a flaş talip! Arabistan'dan dev teklif

Akşam'ın Suudi Arabistan basınından derlediği habere göre; Al-Ittihad sezon sonunda Okan Buruk'u kadrosuna katacak.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'a flaş talip! Arabistan'dan dev teklif

HENÜZ GÖRÜŞME YOK

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve şu ana kadar yeni sözleşmeye imza atmayan Okan Buruk'un geleceği merak ediliyordu.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'a flaş talip! Arabistan'dan dev teklif

KESENİN AĞZI AÇILACAK!
Buruk için çıkan haberin detaylarında, Al-Ittihad'ın henüz başarılı çalıştırıcı ile bir görüşme gerçekleştirmediği ancak tecrübeli teknik adamı ikna edebilmek için kesenin ağzını sonuna kadar açarak mutlu sona ulaşacağı iddia edildi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'a flaş talip! Arabistan'dan dev teklif

GALATASARAY RAKAMLARI

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında tüm kulvarlara 91 maça çıktı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'a flaş talip! Arabistan'dan dev teklif

51 yaşındaki çalıştırıcı, bu mücadelelerde 70 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak maç başında 2.42 puan ortalaması yakalamayı başardı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'a flaş talip! Arabistan'dan dev teklif

Buruk, 1'er kez de Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Real Madrid'i uçurdu şimdi G.Saray'a geliyor!
Maç sonu sert sözler! "F.Bahçe'yi 10 kişi oynattı"
DİĞER
Merak edilen gerçekleri tek tek anlattı! Şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş yıllar sonra ilk kez konuştu! “Alişan’ın bize gölgesi bile yeter ama…”
Son dakika: Beşiktaş Büyükdere Caddesi'nde zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var!
G.Saray'da Nelsson kararı! Takımdan ayrılacak mı?
Usta yorumcudan flaş iddia! "G.Saray puan kaybedecek"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da Nelsson kararı! Takımdan ayrılacak mı?
Real Madrid'i uçurdu şimdi G.Saray'a geliyor!
BARAJ DOLULUK ORANLARI
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Panathinaikos - Aris maçı ne zaman? Panathinaikos - Aris maçı ne zaman? 13:17
Fiorentina - Sassuolo maçı ne zaman? Fiorentina - Sassuolo maçı ne zaman? 13:12
Napoli - Roma maçı ne zaman? Napoli - Roma maçı ne zaman? 13:09
Atalanta - Empoli maçı ne zaman? Atalanta - Empoli maçı ne zaman? 13:07
Bologna - Udinese maçı ne zaman? Bologna - Udinese maçı ne zaman? 13:04
Buruk'a flaş talip! Arabistan'dan dev teklif Buruk'a flaş talip! Arabistan'dan dev teklif 13:01
Daha Eski
Inter - Torino maçı ne zaman? Inter - Torino maçı ne zaman? 13:01
Marsilya - Lens maçı ne zaman? Marsilya - Lens maçı ne zaman? 12:57
Lyon - Monaco maçı ne zaman? Lyon - Monaco maçı ne zaman? 12:53
Rennes - Brest maçı ne zaman? Rennes - Brest maçı ne zaman? 12:51
Clermont - Reims maçı ne zaman? Clermont - Reims maçı ne zaman? 12:46
Lorient - Toulouse maçı ne zaman? Lorient - Toulouse maçı ne zaman? 12:44