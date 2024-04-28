Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Mertens'ten Galatasaraylıları üzen haber! Yeni adresini duyurdular

TRANSFER HABERİ - Mertens'ten Galatasaraylıları üzen haber! Yeni adresini duyurdular

Son dakika Galatasaray haberleri: Bu sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla göz dolduran tecrübeli yıldız Dries Mertens'in sarı-kırmızılı takımdaki geleceği merak konusu oldu. Galatasaray ile yeni sözleşme imzalayacağı konuşulan Belçikalı yıldızla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 16:19
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TRANSFER HABERİ - Mertens'ten Galatasaraylıları üzen haber! Yeni adresini duyurdular

Trendyol Süper Lig'de iki sezondur Galatasaray formasını terleten ve performansıyla taraftarın sevgilisi haline gelen Dries Mertens için sarı-kırmızılı camiaya üzücü bir haber geldi.

TRANSFER HABERİ - Mertens'ten Galatasaraylıları üzen haber! Yeni adresini duyurdular

Cimbom'da 5 oyuncu ile sözleşme uzatılmasının ardından Dries Mertens'in de geleceği netlik kazanmış oldu.

TRANSFER HABERİ - Mertens'ten Galatasaraylıları üzen haber! Yeni adresini duyurdular

Akşam'da yer alan habere göre yıldız oyuncu, sezon sonunda takımdan ayrılıyor. İşte detaylar...

TRANSFER HABERİ - Mertens'ten Galatasaraylıları üzen haber! Yeni adresini duyurdular

9 yıllık Napoli serüveninin ardından Süper Lig'de Galatasaray'a transfer olan Dries Mertens, ortaya koyduğu performansla lige damga vurmayı başarmıştı.

TRANSFER HABERİ - Mertens'ten Galatasaraylıları üzen haber! Yeni adresini duyurdular

Belçikalı oyuncunun yeni adresi belli oldu. İspanyol basınında yer alan habere göre; Dries Mertens, sezon sonunda takımdan ayrıldıktan sonra MLS'te bir takıma transfer olacak ve burada bir sezon oynadıktan sonra futbola veda edecek.

TRANSFER HABERİ - Mertens'ten Galatasaraylıları üzen haber! Yeni adresini duyurdular

'DEVAM ETMEK İSTİYORUM' DEMİŞTİ AMA...

Trendyol Süper Lig'in 33'üncü hafta karşılaşmasında Galatasaray'ın evinde Pendikspor'u 4-1 mağlup ettiği maçına ardından Dries Mertens açıklamalarda bulunmuştu.

TRANSFER HABERİ - Mertens'ten Galatasaraylıları üzen haber! Yeni adresini duyurdular

Mertens, kendisinin ve ailesinin burada mutlu olduğunu söyleyerek Galatasaray'da kariyerine devam etmek istediğini söylemişti.

TRANSFER HABERİ - Mertens'ten Galatasaraylıları üzen haber! Yeni adresini duyurdular

GALATASARAY RAKAMLARI

Dries Mertens, Galatasaray formasını tüm kulvarlarda 80 maçta terletti.

TRANSFER HABERİ - Mertens'ten Galatasaraylıları üzen haber! Yeni adresini duyurdular

37 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde 16 gol ve 20 asist üreterek takımına skor katkısı vermeyi başardı.

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