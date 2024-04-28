TRANSFER HABERİ - Mertens'ten Galatasaraylıları üzen haber! Yeni adresini duyurdular
Son dakika Galatasaray haberleri: Bu sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla göz dolduran tecrübeli yıldız Dries Mertens'in sarı-kırmızılı takımdaki geleceği merak konusu oldu. Galatasaray ile yeni sözleşme imzalayacağı konuşulan Belçikalı yıldızla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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9 yıllık Napoli serüveninin ardından Süper Lig'de Galatasaray'a transfer olan Dries Mertens, ortaya koyduğu performansla lige damga vurmayı başarmıştı.
Belçikalı oyuncunun yeni adresi belli oldu. İspanyol basınında yer alan habere göre; Dries Mertens, sezon sonunda takımdan ayrıldıktan sonra MLS'te bir takıma transfer olacak ve burada bir sezon oynadıktan sonra futbola veda edecek.
'DEVAM ETMEK İSTİYORUM' DEMİŞTİ AMA...
Trendyol Süper Lig'in 33'üncü hafta karşılaşmasında Galatasaray'ın evinde Pendikspor'u 4-1 mağlup ettiği maçına ardından Dries Mertens açıklamalarda bulunmuştu.
Mertens, kendisinin ve ailesinin burada mutlu olduğunu söyleyerek Galatasaray'da kariyerine devam etmek istediğini söylemişti.
GALATASARAY RAKAMLARI
Dries Mertens, Galatasaray formasını tüm kulvarlarda 80 maçta terletti.
37 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde 16 gol ve 20 asist üreterek takımına skor katkısı vermeyi başardı.
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