Siltaş Yapı Pendikspor 1-2 Mondihome Kayserispor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Kayserispor 6 maç sonra kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Mondihome Kayserispor kozlarını paylaştı. 3 gol çıkan mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı.
Kayserispor'un gollerini 45+2. dakikada Boa Morte ve 57'de Mehdi Bourabia kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 7. dakikada Badou Ndiaye'den geldi.
Ayrıca sarı-kırmızılılarda Mehdi Bourabia 90. dakikada çift sarıdan kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından 4 maçtır kazanamayan Pendikspor 30 puanda kaldı. Kayserispor ise 40 puana yükseldi.
Ligin 35. haftasında Kayserispor sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Pendikspor ise Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak.