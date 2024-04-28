Haberler Süper Lig Siltaş Yapı Pendikspor 1-2 Mondihome Kayserispor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Kayserispor 6 maç sonra kazandı!

Siltaş Yapı Pendikspor 1-2 Mondihome Kayserispor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Kayserispor 6 maç sonra kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor sahasında Mondihome Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı ve 6 maç sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 18:04
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Siltaş Yapı Pendikspor 1-2 Mondihome Kayserispor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Kayserispor 6 maç sonra kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Mondihome Kayserispor kozlarını paylaştı. 3 gol çıkan mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı.

Kayserispor'un gollerini 45+2. dakikada Boa Morte ve 57'de Mehdi Bourabia kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 7. dakikada Badou Ndiaye'den geldi.

Ayrıca sarı-kırmızılılarda Mehdi Bourabia 90. dakikada çift sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından 4 maçtır kazanamayan Pendikspor 30 puanda kaldı. Kayserispor ise 40 puana yükseldi.

Ligin 35. haftasında Kayserispor sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Pendikspor ise Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak.

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