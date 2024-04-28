Samet Akaydin Fatih Terim'i de yaktı! Ayrılığı duyurdular
Son dakika spor haberi: Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos'ta görev yapan teknik direktör Fatih Terim'in takımdan ayrılması gündeme geldi. Son olarak deplasmanda AEK'ye 3-0 mağlup olan PANA'da Samet Akaydin ikinci golde yaptığı hatayla eleştirilmişti. Şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Panathinaikos'ta fatura Fatih Terim'e kesildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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FATURA FATİH TERİM'E KESİLDİ!
FATİH TERİM İLE YOLLAR AYRILIYOR
2023 yılının son günlerinde Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim için işler iyi gitmiyor.
Akşam'ın Yunan basınından derlediği habere göre; deplasmanda AEK'ye 3-0 mağlup olan Panathinaikos'ta teknik direktör Fatih Terim ile sezon sonunda yollar ayrılacak.
Terim'in, Panathinaikos ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda sona erecek.
SAMET AKAYDİN DA ELEŞTİRİLERDEN NASİBİNİ ALDI
Fatih Terim, Panathinaikos'un başına geçtikten sonra ilk transferlerinden biri Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Samet Akaydin olmuştu.
Yunan ekibinde ortalama bir performans sergileyen 30 yaşındaki oyuncu, takımının yediği ikinci golde büyük bir hata yaparak Fatih Terim ile birlikte eleştirilerden nasibini aldı.
Fatih Terim, Panathinaikos'un başında tüm kulvarlarda 24 maça çıktı. 71 yaşındaki çalıştırıcı, bu mücadelelerde 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak maç başına 2 puan ortalaması tutturmayı başardı.
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