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Samet Akaydin Fatih Terim'i de yaktı! Ayrılığı duyurdular

Son dakika spor haberi: Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos'ta görev yapan teknik direktör Fatih Terim'in takımdan ayrılması gündeme geldi. Son olarak deplasmanda AEK'ye 3-0 mağlup olan PANA'da Samet Akaydin ikinci golde yaptığı hatayla eleştirilmişti. Şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Panathinaikos'ta fatura Fatih Terim'e kesildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 13:37
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Samet Akaydin Fatih Terim'i de yaktı! Ayrılığı duyurdular

Sürpriz bir karar alarak Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, Yunanistan'da aradığını bulamadı.

Samet Akaydin Fatih Terim'i de yaktı! Ayrılığı duyurdular

Yeşil-beyazlı ekipte muhteşem bir başlangıç yapan Fatih Terim için işler terse döndü.

Samet Akaydin Fatih Terim'i de yaktı! Ayrılığı duyurdular

FATURA FATİH TERİM'E KESİLDİ!
Son olarak, AEK karşısında 3-0 mağlup olan Panathinaikos'ta fatura Terim'e kesildi.

Samet Akaydin Fatih Terim'i de yaktı! Ayrılığı duyurdular

FATİH TERİM İLE YOLLAR AYRILIYOR
2023 yılının son günlerinde Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim için işler iyi gitmiyor.

Samet Akaydin Fatih Terim'i de yaktı! Ayrılığı duyurdular

Akşam'ın Yunan basınından derlediği habere göre; deplasmanda AEK'ye 3-0 mağlup olan Panathinaikos'ta teknik direktör Fatih Terim ile sezon sonunda yollar ayrılacak.

Samet Akaydin Fatih Terim'i de yaktı! Ayrılığı duyurdular

Terim'in, Panathinaikos ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda sona erecek.

Samet Akaydin Fatih Terim'i de yaktı! Ayrılığı duyurdular

SAMET AKAYDİN DA ELEŞTİRİLERDEN NASİBİNİ ALDI
Fatih Terim, Panathinaikos'un başına geçtikten sonra ilk transferlerinden biri Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Samet Akaydin olmuştu.

Samet Akaydin Fatih Terim'i de yaktı! Ayrılığı duyurdular

Yunan ekibinde ortalama bir performans sergileyen 30 yaşındaki oyuncu, takımının yediği ikinci golde büyük bir hata yaparak Fatih Terim ile birlikte eleştirilerden nasibini aldı.

Samet Akaydin Fatih Terim'i de yaktı! Ayrılığı duyurdular

Fatih Terim, Panathinaikos'un başında tüm kulvarlarda 24 maça çıktı. 71 yaşındaki çalıştırıcı, bu mücadelelerde 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak maç başına 2 puan ortalaması tutturmayı başardı.

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