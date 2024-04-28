Samet Akaydin Fatih Terim'i de yaktı! Ayrılığı duyurdular

FATİH TERİM İLE YOLLAR AYRILIYOR 2023 yılının son günlerinde Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim için işler iyi gitmiyor.

Akşam'ın Yunan basınından derlediği habere göre; deplasmanda AEK'ye 3-0 mağlup olan Panathinaikos'ta teknik direktör Fatih Terim ile sezon sonunda yollar ayrılacak.