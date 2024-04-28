Selçuk İnan: Kabul edilebilir bir şey değil!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK 2-0 öne geçtiği mücadelede Trabzonspor'a 4-2'lik skorla mağlup olurken karşılaşmanın ardından konuk ekibin teknik direktörü Selçuk İnan açıklamalarda bulundu.

İŞTE SELÇUK İNAN'IN SÖZLERİ:

Çok üzgünüm, ne diyeceğimi bilmiyorum. İyi başladık maça ve iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum Trabzonspor'u. 2 attık, 3 de olurdu. Böyle can çekişirken, 2-0 öndeyken 3 dakikada 3 gol yemek oyuncularımıza da bana da yakışmadı. Bu teknikle taktikle anlatılacak bir şey değil. Oyuncularımız sorumluluklarını alacaktır, benim de aldığım gibi. Bu seviyede 3 dakikada 3 gol yemek kabul edilebilir bir şey değil.