Haberler Gaziantep FK Selçuk İnan: Kabul edilebilir bir şey değil!

Selçuk İnan: Kabul edilebilir bir şey değil!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK 2-0 öne geçtiği mücadelede Trabzonspor'a 4-2'lik skorla mağlup olurken karşılaşmanın ardından konuk ekibin teknik direktörü Selçuk İnan açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 21:50
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Selçuk İnan: Kabul edilebilir bir şey değil!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK 2-0 öne geçtiği mücadelede Trabzonspor'a 4-2'lik skorla mağlup olurken karşılaşmanın ardından konuk ekibin teknik direktörü Selçuk İnan açıklamalarda bulundu.

İŞTE SELÇUK İNAN'IN SÖZLERİ:

Çok üzgünüm, ne diyeceğimi bilmiyorum. İyi başladık maça ve iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum Trabzonspor'u. 2 attık, 3 de olurdu. Böyle can çekişirken, 2-0 öndeyken 3 dakikada 3 gol yemek oyuncularımıza da bana da yakışmadı. Bu teknikle taktikle anlatılacak bir şey değil. Oyuncularımız sorumluluklarını alacaktır, benim de aldığım gibi. Bu seviyede 3 dakikada 3 gol yemek kabul edilebilir bir şey değil.

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