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Marius Sumudica: Ben daha ne yapayım!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası basın toplantısı düzenledi. Sumudica yaptığı açıklamada kaçan penaltıyla ilgili isyan ederken, mücadelenin hakemi ile ilgili ise "Konuşmak istemiyorum" sözlerini kullandı.

Giriş: 08 Şubat 2024, Perşembe 00:14 Güncelleme: 08 Şubat 2024, Perşembe 00:34

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası basın toplantısı düzenledi. Sumudica yaptığı açıklamada, "Bu maç açık bir maçtı. Pozisyonlarımız vardı. Penaltıyı gole çeviremedik. Furkan'ın kafa vuruşu vardı. Furkan'ın direkten dönen topu var. Badji karşı karşıya atamadı. Büyük takıma karşı bu fırsatları değerlendiremezsen mağlubiyet kaçınılmaz oluyor. Aslında bugün daha iyi oynadık. İlk yarı çok iyiydik. Fenerbahçe ilk yarı pozisyona giremedi. Biz ilk 20 dakika çok iyi işler yaptık. Penaltıyı gole çeviremeyince takım içinde farklı oluyor durum. Dün idmanda penaltı çalıştırdım. Penaltı kaçırıyorlarsa ben ne yapayım? Onların ilk golü penaltıdandı, biz penaltıyı gole çeviremedik" dedi.

Maçın hakemi Burak Şeker'in kararlarıyla ilgili olarak ise Sumudica "Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

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