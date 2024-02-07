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Türkiye Kupası Haberler Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı CANLI şifresiz izle! 🏆 Gaziantep FK Fenerbahçe maçı canlı yayın

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı CANLI şifresiz izle! 🏆 Gaziantep FK Fenerbahçe maçı canlı yayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşıyor. Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan taraf adını çeyrek finale yazdıracak. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Giriş: 07 Şubat 2024, Çarşamba 20:32

Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşı karşıya geliyor. Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Burak Şeker düdük çalıyor.

Tek maç üzerinden oynanan müsabakada kazanan taraf çeyrek finale yükselecek. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN | TIKLAYIN

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER

Gaziantep FK: Nita, Mustafa, Djilobodji, Ertuğrul, NKoulou, MBakata, Jevtovic, Furkan, Sorescu, Maxim, Dragus

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Serdar, Bonucci, Oosterwolde, İsmail, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, King, Batshuayi

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 7 Şubat Çarşamba günü saat 20:45'te başladı. Karşılaşma A Spor'dan CANLI yayınlanıyor.

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