Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı CANLI şifresiz izle! 🏆 Gaziantep FK Fenerbahçe maçı canlı yayın

Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşı karşıya geliyor. Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Burak Şeker düdük çalıyor.
Tek maç üzerinden oynanan müsabakada kazanan taraf çeyrek finale yükselecek. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...
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GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER
Gaziantep FK: Nita, Mustafa, Djilobodji, Ertuğrul, NKoulou, MBakata, Jevtovic, Furkan, Sorescu, Maxim, Dragus
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Serdar, Bonucci, Oosterwolde, İsmail, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, King, Batshuayi
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 7 Şubat Çarşamba günü saat 20:45'te başladı. Karşılaşma A Spor'dan CANLI yayınlanıyor.